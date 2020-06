Studija otkrila zašto muškarci i žene varaju u stabilnim vezama

Prema provedenoj studiji, više od polovice muškaraca i žena varalo je barem jednom u životu, a najmanje 56% muškaraca i žena tvrde da im partneri nikad nisu saznali za preljub

<p>Internetska stranica Superdrug objavila je studiju u kojoj su anketirali preko 2000 europskih i američkih muškaraca i žena u stabilnim vezama kako bi otkrili razloge iza preljuba.</p><p>Većina anketiranih bila je samo jednom nevjerna. S europske strane 65,6 posto žena i 59,8 posto muškaraca tvrdilo je da su jednom prevarili, a 34,4 posto žena i 40,2 posto muškaraca to su učinili više puta.</p><p>Kod Amerikanaca je samo jednom varalo 68,2 posto muškaraca i 59,9 posto žena, a kod njih su žene bile nevjerne u 40,1 posto slučajeva dok je kod muškaraca taj postotak 38,1.</p><p>Od onih koji su tvrdili da su se suzdržali od varanja, 27,8 posto žena i 18,8 posto muškaraca izjavilo je da su se vrlo emocionalno zbližili s nekim izvan svoje veze. Drugi su izjavili da su izlazili s nekim "kao prijatelji", držali se za ruke ili se mazili, a 4,4 posto muškaraca i 3,7 posto žena priznalo je seks.</p><p>Nekog će vjerojatno zbuniti kako to da neki seks ne smatraju varanjem. I ti neki uistinu jesu u manjini jer i Amerikanci i Europljani u ogromnoj većini vaginalnu penetraciju smatraju varanjem, to misli 99 posto američkih žena i 97 posto muškaraca te 85,6 posto europskih žena i 81,4 posto muškaraca.</p><p>Osim samog seksa, većina sudionika također je smatrala da je varanje i oralni seks, ljubljenje i maženje.</p><p>No varanje ne mora biti samo fizičko. Gotovo 71 posto američkih žena kaže da je zbližavanje s nekim oblik varanja, zajedno s 52,9 posto američkih muškaraca koji su rekli isto. Prijateljsko izlaženje s nekim kao varanje vidi 43,5 posto američkih žena i 29,2 posto muškaraca, dok to smatra tek 23,4 posto europskih žena i 18,6 posto muškaraca.</p><p>Nekoliko najpopularnijih razloga za preljub kod američkih žena bili su to što je njezin partner prestao obraćati pažnju na nju, druga osoba zapravo nije bila tu zbog nje i ako je sumnjala je u vezu. Europske žene imale su slična opravdanja, s tim da su ostali razlozi bili to što je druga osoba bila jako seksi ili su se one htjele osjećati seksi.</p><p>Odgovori europskih i američkih muškaraca imali su pak puno sličnosti. Najčešći odgovor je bio da je druga osoba bila jako seksi.</p><p>Dok je 40,6 posto žena i 32,9 posto muškaraca priznalo da su varali svoju partnericu s prijateljem, drugo najpopularnije mjesto za preljub je posao sa 33,3 posto žena i 28,6 posto muškaraca koji tvrde da su varali s kolegama.</p><p>Ostala uobičajena mjesta za pronalazak ljubavnika uključuju barove, društvene mreže ili web stranice dizajnirane za pronalaske partnera. Muškarci su vjerojatnije (25,2 posto) od žena (12 posto) koristili internetske alate kao što su društveni mediji ili aplikacije za druženje kako bi varali.</p><p>Istraživanje pokazuje da većina, zapravo, žali zbog preljuba. Najvjerojatnije je to za američke muškarce (71 posto), za razliku od samo 57,8 posto američkih žena. Europski muškarci i žene bili su gotovo identični na ljestvici krivnje, s 58,6 posto žena i 56,5 posto muškaraca koji tvrde da žale zbog varanja.</p><p>Preko 56 posto svih ispitanih tvrdili su da nikad nisu uhvaćeni u preljubu, a najčešće su 's rukama u pekmezu' ulovljeni američki muškarci, njih 21,6 posto, piše <a href="https://www.yourtango.com/2017303908/why-people-cheat-committed-relationships-according-new-study" target="_blank">YourTango</a>.</p>