Djeca često pomiču granice izdržljivosti vlastitih roditelja, no neke stvari roditelji bi trebali uistinu preskočiti te se suzdržati.

Naime, neki od komentara roditelja mogu im ostati u pamćenju i kad odrastu te postati svojevrsne traume.

Nekolicina roditelja je na Quori podijelila neke od psihološki najštetnijih stvari koje su im njihovi roditelji govorili dok su bili djeca. Te su im se stvari 'urezale' u pamćenje, stoga sada oni ne žele ponavljati greške.

Luke Meier, samohrani otac troje djece, smatra da su riječi roditelja koje 'potpuno ponižavaju trud i talent djeteta' definitivno među najštetnijima.

Kad je bio dijete, roditelji su mu često govorili da prestane svirati i stiša svoju violinu kako bi oni gledali televiziju, što pamti i danas.

- Loše su i stvari koje djetetu kažete kao istinu, a on kasnije sazna da je to bila laž. Ako se taj obrazac ponavlja, on je štetan i kasnije u životu - komentirao je tata.

Jedan od tata koji je također komentirao, David Hunter, smatra da je ponekad od onoga što izgovorimo, važnije kako to izgovorimo.

- Djeca su vrlo osjetljiva na promjene i raspoloženje svojih roditelja, vjerojatno više nego na sami sadržaj onoga što pričate - smatra Hunter.

Tata Karl Ngantcha smatra kako je najgore djetetu ne reći ništa, smatra da je to psihološki najštetnija stvar koju možete učiniti djetetu.

- Pritom mislim da uopće ne razgovarate ili na neki način komunicirate sa svojim djetetom - smatra tata.

Mnogi su se roditelji također složili da nikada ne smijete omalovažavati svoje dijete ili ismijavati njegovu bol.

Drugi su također upozorili da ne uspoređujete svoje dijete s braćom i sestrama ili prijateljima. Također, djetetu je neugodno kad iznosite njegove mane i propuste pred drugima i rodbinom, to ih sramoti, piše The Sun.