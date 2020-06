Stvorili molekulu koja sama topi salo, ne morate ni vježbati

'Mitohondrijski 'odvajači' su male molekule koje odlaze u mitohondrije kako bi stanicama pomogle da više dišu. Mijenjaju metabolizam u stanici tako da sagorimo više kalorija, a da ne vježbamo', kazali su stručnjaci

<p>Pretilost pogađa više od 40 posto odraslih u SAD-u i 13 posto globalne populacije. Uz pretilost dolazi i niz drugih međusobno povezanih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, dijabetes i bolesti masne jetre.</p><p>- Pretilost je najveći zdravstveni problem u Sjedinjenim Državama. Ali, ljudima je teško izgubiti kilograme i zadržati ih jer biti na dijeti može biti teško. Dakle, farmakološki pristup ili lijekovi mogu vam pomoći u održavanju linije - zaključili su Webster Santos, profesor kemije na <a href="https://vtnews.vt.edu/articles/2020/05/FralinLifeSci-Webster-Santos-Nature-Comms-Obesity.html" target="_blank">Sveučilištu za znanost na Virginia Techu</a>.</p><p>Santos i njegovi kolege nedavno su identificirali mali mitohondrijski 'odvajač' nazvan BAM15, koji smanjuje tjelesnu masu masti bez utjecaja na unos hrane i mišićnu masu ili povećanje tjelesne temperature. Uz to, molekula smanjuje inzulinsku rezistenciju i blagotvorno djeluje na oksidativni stres i upalu.</p><p>Nalazi, objavljeni u časopisu Nature Communications 14. svibnja 2020., zvuče obećavajuće i nagovještaju liječenje od pretilosti, dijabetesa, a posebno bezalkoholnog steatohepatitisa (NASH), vrste masne bolesti jetre za koju je karakteristična upala i nakupljanje masti u jetri.</p><p>U narednih nekoliko godina očekuje se da će to stanje postati vodeći uzrok transplantacije jetre u SAD-u.</p><p>Mitohondrije se obično nazivaju moćnim stanicama. Organela stvara ATP, molekulu koja služi kao energetska valuta stanice, koja pokreće kretanje tijela i ostale biološke procese koji pomažu našem tijelu da pravilno funkcionira.</p><p>Da bi napravili ATP, hranjive tvari moraju biti spaljene i potrebno je uspostaviti protonsku pokretačku silu (PMF) unutar mitohondrija. PMF se stvara iz protonskog gradijenta, gdje je veća koncentracija protona izvan unutarnje membrane i niža koncentracija protona u matrici, odnosno prostora unutar unutarnje membrane. Stanica stvara ATP kad god protoni prođu kroz enzim nazvan ATP sintaza, koji je ugrađen u membranu. Dakle, oksidacija hranjivim tvarima ili sagorijevanje hranjivih tvari povezana je sa sintezom ATP-a.</p><p>- Dakle, sve što smanjuje PMF, može povećati disanje. Mitohondrijski 'odvajači' su male molekule koje odlaze u mitohondrije kako bi stanicama pomogle da više dišu. Učinkovito, mijenjaju metabolizam u stanici tako da sagorimo više kalorija, a da ne vježbamo - rekao je Santos, pridruženi član Tehničkog centra Virginia za otkrivanje lijekova.</p><p>Znajući da ove molekule mogu promijeniti metabolizam stanice, znanstvenici su željeli biti sigurni da lijek dostiže željene ciljeve i da je prije svega siguran. Kroz niz istraživanja na miševima, istraživači su otkrili da BAM15 nije toksičan, čak ni u velikim dozama, niti utječe na centar sitosti u mozgu, koji inače govori našem tijelu jesmo li smo gladni ili siti.</p><p>U prošlosti bi mnogi lijekovi protiv masti 'rekli' vašem tijelu da prestane jesti. No, kao rezultat, pacijenti bi se oporavljali i jeli više. U mišjim studijama BAM15 životinje su pojele istu količinu kao i kontrolna skupina - i dalje su gubile masnu masu.</p><p>Druga nuspojava prethodnih mitohondrijskih odvajača bila je povećana tjelesna temperatura. Pomoću rektalne sonde, istraživači su izmjerili tjelesnu temperaturu miševa koji su bili hranjeni BAM15. Nisu pronašli nikakvu promjenu tjelesne temperature.</p><p>No postavlja se jedno pitanje koje se odnosi na vrijeme poluraspada BAM15. Relativno je kratko u modelu miša, a za oralno doziranje kod ljudi, optimalni poluživot je mnogo duži.</p><p>Iako BAM15 ima ozbiljan potencijal kod miševa, lijek neće nužno biti uspješan kod ljudi - barem ne u istoj molekuli.</p><p>- Mi u osnovi tražimo otprilike istu vrstu molekula, ali treba duže ostati u tijelu da bi imala učinak - rekao je Santos.</p>