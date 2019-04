Sulude poruke od bivših: 'Imaš novog ljubavnika, koliki mu je?'

Rijetko kad je poruka od bivšeg dečka ili bivše djevojke doba stvar, jer se bivši obično javljaju iz dva razloga: ili im trebaš malo ugoditi egu ili žele obnoviti staru romansu zbog malo poznatog seksa. A da mnogi znaju kako je kad se nađeš situaciji da se ne možeš 'za pravo' rastati od bivše ljubavi, potvrđuje i Instagram račun posvećen toj temi pod imenom 'Text from your ex', koji ima preko 2,6 milijuna pratitelja i oko dvije tisuće različitih poruka i objava na tu temu.

- Šalu na stranu, ne želim ovu negativnost među nama. Čak i ako ne razgovaramo - napisao je dečko bivšoj curi, na što mu je ona odgovorila: 'Šalu na stranu, nije me briga što ti želiš'.



- Želiš li svratiti - pitao je dečko bivšu djevojku, koja mu je odgovorila da ne vidi poantu u dolasku k njemu, samo da bi 'sve bilo gotovo za 30 sekundi'. 'Želiš li onda da ja dođem k tebi?', naivno je opet pokušao bivši, a ona mu je samo rekla da 'očito nije shvatio poantu'.

- Nekima je i GIF bio dovoljan da pokažu što misle o prijedlogu bivšeg da se nađu na kavi...

- Šire se glasine da imaš novu curu - napisala je dečku bivša djevojka. On joj je za dva sata odgovorio: 'Šire se i glasine da si mi prenijela klamidiju'.

- Što ima djevojko - pitao je bivši. 'Ništa posebno, gledam Netflix s mačkom u petak navečer i dopisujem se sa strancima, a tko je to?', odgovorila mu je ona i tako objasnila da 'ipak nisu imali nešto posebno'.

Jedan je tip napisao bivšoj da je cijelu noć bio budan i razmišljao o tome koliko ju voli.

- Žao mi je što to čujem. Imam dečka - odgovorila je ona, na što je od njega uslijedio neočekivan odgovor.

- Koliki mu je - pitao je, a ona mu je samo rekla da je 'čudan'.

Jedan se pak javio bivšoj koja je sada u braku. Rekla mu je da ima supruga i bebu na putu i da se vrati u rupu iz koje je izgmizao. On je tada rekao da je poruku slao nekome drugom, ali ju je telefon poslao njoj.

Neki su pokazali koliko točno uporni mogu biti.

- Primi me natrag - napisao je jedan bivši. 'Nema šanse', odgovorila je djevojka. 'A zašto' pitao je. 'Jer bi to bilo glupo'. 'Ne, ne bi', nastavio je. 'Da, bi'. 'Ali kunem se da ne bi', pokušao je opet, na što mu je odgovorila da ima problema.

