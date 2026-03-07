DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Medijski napisi bili su puni čuđenja nakon što je 1974. godine izveden zanimljiv pokus s automobilom koji pokreće - sunčeva energija. Pokusi su se obavljali u Britaniji
Sunce umjesto benzina: Ma, što li nas to još čeka u budućnosti?
Čini se kako je prije više od pedeset godina gotovo nezamislivo bilo da automobili cestom voze bez potrošnje benzina i dizela, kamoli da ih pokreću električna i sunčeva energija. Zato su medijski napisi bili puni čuđenja nakon što je 1974. godine izveden zanimljiv pokus s automobilom koji pokreće - sunčeva energija. Pokusi su se obavljali u Britaniji, i to usred energetske krize, pisao je Večernji list 7. ožujka 1974. Na krovu automobila ovog mini automobila, nalik na Smart, bila je montirana naprava, danas poznata kao sunčani kolektor (panel) koja je sunčevu svjetlost pretvarala u električnu energiju kojom su se napajali akumulatori za pokretanje auta, rasvjetu i rad brisača. Danas upravo živimo u toj "nezamislivoj budućnosti".
