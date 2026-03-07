Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Sunce umjesto benzina: Ma, što li nas to još čeka u budućnosti?

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Sunce umjesto benzina: Ma, što li nas to još čeka u budućnosti?
Foto: Arhiva VL

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Medijski napisi bili su puni čuđenja nakon što je 1974. godine izveden zanimljiv pokus s automobilom koji pokreće - sunčeva energija. Pokusi su se obavljali u Britaniji

Admiral

Čini se kako je prije više od pedeset godina gotovo nezamislivo bilo da automobili cestom voze bez potrošnje benzina i dizela, kamoli da ih pokreću električna i sunčeva energija. Zato su medijski napisi bili puni čuđenja nakon što je 1974. godine izveden zanimljiv pokus s automobilom koji pokreće - sunčeva energija. Pokusi su se obavljali u Britaniji, i to usred energetske krize, pisao je Večernji list 7. ožujka 1974. Na krovu automobila ovog mini automobila, nalik na Smart, bila je montirana naprava, danas poznata kao sunčani kolektor (panel) koja je sunčevu svjetlost pretvarala u električnu energiju kojom su se napajali akumulatori za pokretanje auta, rasvjetu i rad brisača. Danas upravo živimo u toj "nezamislivoj budućnosti".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koje darove su muškarci birali 1970. za 8. mart: Od čokolade Nama do tranzistora
NA DANAŠNJI DAN

Evo koje darove su muškarci birali 1970. za 8. mart: Od čokolade Nama do tranzistora

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Muškarcima je kao prigodan poklon predloženo kompletirati čokoladu s pjenušcem, kako bi se ovaj dan ipak prigodno obilježio
Na tržište stigao 'jeftin uvod u kućno računalstvo za javnost'
NA DANAŠNJI DAN

Na tržište stigao 'jeftin uvod u kućno računalstvo za javnost'

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Računalo ZX81 spajalo se na crno-bijeli televizor, a kupovalo putem pošte - sastavljen ili u paketu za sastavljanje
Šibenskim konobarima zabranili rad na 10 godina jer su - varali
NA DANAŠNJI DAN

Šibenskim konobarima zabranili rad na 10 godina jer su - varali

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Konobari nisu kažnjeni izgonom iz ugostiteljstva u Šibeniku samo zato što su pokušali varati goste, nego zato što su bježali od stražara i lagali na sudu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026