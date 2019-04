Šunka traje tjedan dana, ali kremasti kolači ne dulje od tri

Kuhana šunka s blagdanskog stola u hladnjaku može potrajati i do tjedan dana ako je u komadu, a narezane kriške traju do pet dana, kaže Vlatka Babenko, mag. ing. upravljanja sigurnošću hranom.

- Kad je šunka u komadu, ona je ‘kompaktna’ i bakterije ili plijesni se stvaraju površinski, a spore plijesni teže prodiru u samu namirnicu. Kad je šunka narezana, puno je veća površina pogodna za razvoj nepoželjnih mikroorganizama - objašnjava Babenko.

Dimljena šunka i ostali naresci mogu se čuvati u hladnjaku do pet dana, dodaje.

Foto: Branko Vukina Vlatka Babenko, mag. ing. upravljanja sigurnošću hranom

Tvrdo kuhana jaja u hladnjaku možete čuvati do tjedan dana ako imaju ljusku, a ona očišćena najviše pet dana.

- Na sobnoj temperaturi možete ih držati samo dok su svježe kuhana, svega nekoliko sati. Tvrdo kuhana jaja najmanje su opasna i mogu najviše potrajati. To su ona koja su kuhana barem deset minuta - kaže mag. ing. Babenko.

Foto: 123RF

- Francuska salata jelo je sastavljeno od lako kvarljivih sastojaka, poput jaja, krumpira i majoneze, te se iz tog razloga mora čuvati u hladnjaku. Iz istog ju je razloga preporučljivo pojesti ju u roku od tri dana. Uvijek je dobro pripaziti i da se za vađenje iz posude koristi čista žlica, kako ne bi došlo do ubrzanog mikrobiološkog kvarenja. Posebnu pozornost treba obratiti na francusku salatu pripremljenu od majoneze koju ste sami napravili od sirovih jaja. Uvijek koristite svježe i provjerene namirnice, te kada je god moguće prije upotrebe ih termički obradite – savjetuje Babenko.

Foto: Dreamstime

Pečeno meso (piletina, svinjetina, janjetina...) može stajati u hladnjaku do četiri dana.

- Meso je svakako poželjno ponovno termički obraditi, odnosno dobro podgrijati prije uporabe kako bi se uništile potencijalne bakterije jer visoka temepratura ubija patogene mikroorganizme - kaže Babenko.

Takvo jelo treba odmah pojesti i ne smije se ponovno vraćati u hladnjak niti podgrijavati. Radite li od ostataka primjerice složenac, za njega vrijedi isto.

Ne postoji točno vrijeme čuvanja namirnica, postoje samo preporuke i smjernice. Sve navedeno nije isključivo. Naime, vrijeme čuvanja pojedinih namirnica ovisi o puno uvjeta, naglašava Babenko.

Općenito, lako kvarljive namirnice su one koje u sastavu imaju više vode pa su podložniji medij za razvoj bakterija i plijesni. Uz to, u različitim dijelovima hladnjaka može biti različita temperatura i neće se moći jednako dugo čuvati ista vrsta namirnica. Na trajanje utječe i pH, kao i kozistencija namirnice - nije isto je li nešto tekuće ili kompaktno.

- Namirnicu treba prije upotrebe pomirisati i popipati prstima. Ako se osjeti sluzavost, promijenjen je miris ili boja, došlo je do kvarenja i takva se ne proručuje jesti - upozorava mag. ing. Babenko. Dodaje da je obavezno odvajati sirovu od termički obrađene hrane, kao i pribor za njihovu pripremu (noževe, daske).

Foto: Dreamstime

Mladi luk, rotkvice i ostatke ostalog povrća treba dobro očistiti od dijelova koji su počeli trunuti. Za produljenje svježine čuvajte ga u hladnjaku. Povrće je prije toga važno dobro osušiti. U hladnjak ga stavite na čisti i suhi papirnati ubrus da upije višak vlage, savjetuje mag. ing. Vlatka Babenko.

- Trajnost i uvjeti čuvanja kolača ovise o sastojcima od kojih su pripremljeni. Kremasti kolači pripremljeni od jaja, mlijeka, slatkog vrhnja i sličnih sastojaka moraju se čuvati u hladnjaku, a preporučljivo ih je pojesti u roku od tri dana – kaže Babenko. Dodaje da su suhi blagdanski kolači zahvalniji za čuvanje, te je dovoljno zatvoriti ih u hermetički zatvorenu posudu, bez utjecaja vlage, te ih nije potrebno držati u hladnjaku.

Foto: Dreamstime

- Mogu potrajati minimalno tjedan dana, a ovisno o drugim uvijetima poput temperature, mogu i dulje. Ako su i drugi uvijeti čuvanja zadovoljeni, primjerice temperatura je malo niža od sobne, neki kolači mogu stajati i do mjesec dana – kaže. Dodaje da se višak kolača, bili oni suhi ili kremasti, može zamrznuti. Kremaste kolače u zamrzivaču ne čuvajte dulje od 30 dana, dok se suhi mogu pohraniti i do šest mjeseci.

Budite oprezni s ostacima hrane jer bakterije koje se uslijed neprimjerene pripreme i pohrane namirnica nađu u hrani mogu izazvati trovanje. Bakterije koje relativno često uzrokuju trovanja su salmonela, listerija, Escherichia coli, kampilobakter, stafilokoki, Bacillus cereus i različite vrste klostridija.

Trovanje hranom nastaje unutar 1 do 36 sati nakon unosa onečišćene hrane, a očituje se pojavom jednog ili više simptoma: mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu, proljeva, glavobolje i opće slabosti. Simptomi obično traju od jednog do sedam dana, kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ako se proljev ili povraćanje ne smiruje ili se povećava, ako sve što popijete povratite ili ako primijetite krv u stolici, javite se liječniku što prije. To osobito vrijedi za ljude rizičnih skupina - malu djecu, starije i one slabog imuniteta te oboljele od teških bolesti. Alarmantni simptomi su i visoka temperatura, kao i sasušene usnice i jezik, jer to znači da je došlo do dehidracije, pa se treba što prije javiti liječniku zbog nadomjesne terapije. No i bez alarmantnih simptoma dobro je potražiti pomoć i držati se propisane dijete.

SUĐENO IM JE DA BUDU SAMI: Ovi horoskopski znakovi uopće nemaju sreće u ljubavi