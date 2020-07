Super trikovi s kipućom vodom: Vaš novi prijatelj u kućanstvu

<h2>1. Ubijanje korova</h2><p>Ekološki prihvatljiv način za rješavanje korova koji viri iz pukotina na pločniku je svakako kipuća voda. Prokuhajte puno vode pa prelijte preko korova. Povucite ga van kada se voda ohladi. Ako ne uspije, što je često kod korova s dugim korijenjem, ponovite postupak. </p><h2>2. Vraćanje sjaja srebru</h2><p>U aluminijsku posudu dodajte sodu bikarbonu, sol i ocat te na kraju kipuću vodu. Srebro natopite u otopini oko 30 sekundi, a srebrnini koja je jako potamnjela ostavite i duže. Na kraju temeljito osušite i obrišite čistom krpom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za lakšu dezinfekciju doma</p><h2>3. Suzbijanje mirisa od kuhanja</h2><p>Nakon kuhanja prostor često poprimi mirise određenih namirnica. Zakuhajte vodu u velikom neoklopljenom loncu. Dodajte limunovu koricu i pustite da voda isparava. Možete dodati cimet ili klinčić.</p><h2>4. Čišćenje mikrovalne</h2><p>Voda će pomoći kod čišćenja i najtvrdokornijih ostataka hrane u mikrovalnoj. U šalicu vode dodajte limunov sok. Zagrijte šalicu i pustite da voda isparava u mikrovalnoj. Kada para otopi mrlje, biti će vam ih lakše počistiti. </p><h2>5. Odčepljivanje cijevi</h2><p>Oštre kemikalije mogu biti učinkovit način za čišćenje začepljenih odvoda, no mogu uzrokovati koroziju cijevi. Najprirodniji način je upotreba kipuće vode za metalne cijevi.</p><h2>6. Uklonite mrlje</h2><p>Vruću vodu nikako nemojte koristiti za određene mrlje, poput one od krvi. Za neke mrlje od hrane, kipuća voda može pomoći, no ne kod osjetljivih tkanina. Na zaprljani dio tepiha ili tkanine dodaje kipuću vodu i ribajte spužvicom. </p><h2>7. Voda i ocat protiv kamenca</h2><p>Lonci i džezve često su puni ostatka kamenca. U njih stavite jednak omjer octa i vode i prokuhajte. Nakon toga isperite i priboru će se vratiti stari sjaj, piše <a href="https://www.thekitchn.com/how-to-clean-and-polish-silver-cleaning-lessons-from-the-kitchn-216832" target="_blank">The Kitchn. </a><br/> </p>