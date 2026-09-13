Suplementi koji trebaju koži i kosi u 20-ima, 30-ima i 40-ima

Koža i kosa mijenjaju se s godinama, pa se mijenjaju i njihove potrebe. Ono što je dovoljno u 20-ima možda neće biti dovoljno u 40-ima, a među najčešće spominjanim dodacima su kolagen, vitamin C i željezo.

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No stručnjaci upozoravaju da nije sve tako jednostavno kao što sugeriraju reklame. Dodaci prehrani mogu imati svoju ulogu, ali jednako su važni prehrana, zaštita od sunca i svakodnevne navike.

Kako dob utječe na kožu

U 20-ima tijelo još uvijek proizvodi dosta kolagena, pa se potrebe kože uglavnom mogu zadovoljiti pravilnom prehranom. U ovom razdoblju češći su problemi poput akni, tragova nakon akni i masnije kože, a važno je unositi dovoljno proteina i drugih ključnih nutrijenata.

Nakon 30. godine proizvodnja kolagena počinje se postupno smanjivati. Mogu se pojaviti prve sitne linije, suhoća i promjene u elastičnosti kože. Vitamin C pritom ima važnu ulogu jer sudjeluje u stvaranju kolagena, a nalazi se u namirnicama poput jagoda, kivija, crvene paprike i agruma.

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U 40-ima hormonalne promjene povezane s perimenopauzom i menopauzom mogu dodatno utjecati na kožu i kosu. Američka akademija za dermatologiju navodi da žene tijekom prvih pet godina menopauze izgube oko 30 posto kolagena u koži.

Neke žene tada posežu za dodacima kolagena, no dermatolozi upozoravaju da on nakon unosa mora biti razgrađen kako bi se mogao apsorbirati. To znači da uneseni kolagen ne odlazi jednostavno izravno u kožu, kosu ili zglobove. Za stvaranje vlastitog kolagena tijelu su potrebni proteini i vitamin C.

Kada je u pitanju kosa

Prorjeđivanje kose još je jedan problem koji se može pojaviti s godinama, a ponekad je povezan s manjkom željeza. Željezo je važno za prijenos kisika putem crvenih krvnih stanica, ali i za rast i zdravlje kose.

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Dermatologinja Shilpi Khetarpal iz Cleveland Clinica ističe da bi osobe koje su vegani, vegetarijanci ili crveno meso jedu manje od dva do tri puta tjedno trebale razmotriti unos željeza. Ipak, prije uzimanja dodataka važno je utvrditi postoji li doista nedostatak.

Na očuvanje kože utječu i svakodnevne navike. Dermatolozi preporučuju zaštitu od UV zračenja, redovitu primjenu lokalnog retinola ili retinoida te izbjegavanje pušenja, koje može pridonijeti razgradnji kolagena.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dodaci prehrani tako mogu biti dio brige o koži, kosi i noktima, ali ne mogu zamijeniti uravnoteženu prehranu i zdrave navike. Ako se pojave nagle promjene na koži ili pojačan gubitak kose, prije uzimanja novih dodataka dobro je razgovarati sa zdravstvenim stručnjakom i provjeriti postoji li neki drugi uzrok.