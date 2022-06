Suprug i ja smo bolesni, a naši sin i kćer se još nisu skrasili...

Poštovani Mevludine,

suprug i ja smo bolesni. Muči me kralježnica i želudac, prilično me bole i noge, a ima još puno toga. Za sve što me boli govore mi kako je to zbog kralježnice. Imamo dvoje prekrasne djece. Sin je u 40-ima i nije se ženio pa nas zanima hoće li se ikad oženiti. Kći ima više od 30 godina i u vezi je pa nas zanima hoće li ostati u toj vezi. Kažite nam kakvo im je zdravlje. Hoće li ostati na istom radnome mjestu ili će dobiti drugo? Molim vas da mi kažete i kakvo je zdravlje mojeg supruga te što je s mojim zdravljem. Što se to događa kad nema poboljšanja? Kažite nam nešto i o financijama.

Šifra: nada

Odgovor:

Vrlo ste karakterni, produhovljeni, stabilni i vrijedni. Trudili ste se prilično u prošlosti i uglavnom ste sve držali u svojim rukama. Suprug je također pozitivan. Imali ste dobar brak, no u zadnje vrijeme ste oboje istrošeni. Simptomi bolova u nogama su od kralješka. I godine svoje čine. Vratni cervikalni dio je napet i često su prisutni bolovi. Uz snimak kralješka javite se neurologu te ćete dobiti adekvatne terapije i doći će do olakšanja. Suprug malo više kuka no što je ozbiljno bolestan. Ne vidim ništa organsko, to je sve s godinama. Uz liječničke preglede i savjetovanje sve će biti uredu. Sin vam je tvrdoglav i posesivan, brzo se zagrije za sve, a isto tako i ohladi. Vidim da se ne daje ni u čemu. No kraj ove i početak iduće godine krenut će mu malo od ruke. Vidim stabilnu vezu i brak u idućoj godini, a poslije i dijete. Kći je vrlo precizna i energična. Vidim joj uspjeh u poslu i ljubavi. Ova veza će istrajati i ući će u brak. Vidim i bebu. Vama i obitelji krajem iduće godine ostvarit će se mnoge stvari. I financije će vam se popraviti iduće godine. Nema razloga za brigu i opterećenje. Sretno!

