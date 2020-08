'Suprug je bolestan, a snaha nas ne prihvaća i traži novac'

<h2>Dragi Mevludine,</h2><p>čeka me sudska rasprava i ne znam kako će završiti. Suprug ima fibrozu pluća pa me zanima hoće li mu se stanje popraviti. Imam sina koji je otišao od kuće i živi sa ženom i dvoje djece. Njegova supruga nas ne prihvaća, samo traži novac, zanima je što će naslijediti. Najveći problem je što djecu ne viđamo, a ona ne pita za nas i ne javlja se na telefon. Zanima me hoće li se sve to normalizirati i kako postupati u ovoj situaciji. Puno pozdrava. </p><p><strong>šifra: nada</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Stabilni ste, volite red, trudite se, no imali ste velikih poteškoća tijekom života. Muž je pomalo posesivan i egoističan, često na svoju ruku, no sad je bolje. Međutim bolestan je pa i dalje treba ići na kontrole i slušati liječnike, treba mu i više pažnje. Sin je tvrdoglav, uvijek je radio što hoće. No ni supruga ništa bolja nije. Oni su mladi i trebate ih pustiti da budu neovisniji i da se sami snalaze. Vi trebate više računa voditi o sebi i suprugu i odviknuti ih da samo traže novac. Za dvije godine vidim stabilizaciju na svim poljima.</p><p><strong>Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.</strong></p>