Dragi Mevludine,

zanima me hoće li mi se suprug ikad vratiti. Ostavio me, a mnogi mi govore da je u pitanju neka vrsta crne magije. Što vi vidite? Zanima me i što mi očekuje kćerku u životu, već neko vrijeme ima momka. Hoće li se uskoro udati? Hvala na odgovorima.

šifra: brak

Odgovor:

Poštovana gospođo, vi ste uvijek nekome bili potencijalna žrtva, mnogo ste propatili u životu. Kao osoba ste vrlo osjećajni, vrijedni i pozitivni. Nažalost, vaš suprug je uvijek bio jako nestabilan i nesiguran te zapravo vrlo negativan. On je uvijek samo sebe gledao i nije mu stalo ni do koga. S kćerkom ima jako loš odnos. Čitav život ste radili za njega, a on vas je samo iskorištavao, maltretirao i varao. Znam da su u pitanju emocije i da treba vremena da se one smire, no shvatit ćete uskoro da nema potrebe da ga i dalje očekujete. On je s drugom ženom i neće se vratiti. Ta će žena njega uzurpirati i maltretirati, mnogo toga će zahtijevati i tražiti. On će se poslije pokajati što je ostavio ženu poput vas. Kći će nastaviti vezu s momkom i uskoro je vidim u braku. U idućoj godini će dobiti i bebu. I vama će se za godinu i pol ukazati vrlo pozitivan gospodin, stabilan i vrlo pažljiv. Što se tiče magije, ta žena vas je prevarila i uzela vam novce. Obećala je da će ga vratiti, no ona tako svima govori i to nije istina. Njoj je samo novac u interesu. No bitno je da vi nemate magije, a uskoro ću u Astralu ponovno pisati na tu temu budući da je to stalan problem. Također vam vidim stabilizaciju za godinu dana na svim poljima. Na bivšeg zaboravite, pustite da prođe nešto vremena i izbjegavajte svaki kontakt, i bit će vam bolje nego kad ste bili zajedno. Zdravlje vam je za sada dobro, muči vas malo gastritis, regulirajte prehranu. Ostanite strpljivi i pozitivni. Sretno!