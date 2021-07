Dragi Mevludine,

živim u Zagrebu i imam supruga s kojim sam devet godina. No on ima nevaljanog sina. Izbačen je iz stana i nigdje ne želi raditi. Sada je ušao u našu vikendicu, no stalno nam radi probleme, bio je i po zatvorima, pravi je kriminalac. Od rođenja pa sve do sada ja imam velike probleme, a ovo mi je treći suprug. Prvi i drugi su mi umrli, no ti brakovi su bili nikakvi. Molim vas da mi pomognete jer ne znam hoću li i s ovim ostati u braku. Znam da me vara u nekim stvarima koje sam pronašla. Krije novac od mene i uvijek laže, istinu nikad ne govori. Šaljem vam slike, a molim vas da mi kažete trebam li ostati u braku ili se maknuti. Više ne znam što i kako dalje.

šifra: tužna žena

Odgovor:

Draga gospođo, vi ste po prirodi poprilično sumnjičavi i pomalo komplicirani, često nezadovoljni. Vidim da ste imali mnoge poteškoće u prošlosti, stalno ste u problemima, pa i u ovom trećem braku. Vaši prijašnji muževi zbilja nisu bili najbolji, no ovaj je ipak pažljiviji prema vama i ipak si međusobno pomažete. No vama smeta njegov sin. Pustite supruga neka on s njim rješava probleme koje imaju. Nemojte sebe bacati u vatru. Sin je zbilja neradnik i sve samo koristi, ali neće to vječno trajati. On će se ipak osamostaliti i krenuti svojim putem. A vi nemojte biti tašti i previše osjetljivi. Mislite na sebe, a stvari će same sjesti na svoje mjesto. Sretno.