Suptilni znakovi da vam nedostaje vitamina D - i kako ga dobiti dovoljno ove jeseni

Sunčeva snaga tijekom ovog doba godine nije dovoljna da se 'napunimo' vitaminom D. Nedostatak vitamina D može dovesti do brojnih suptilnih zdravstvenih problema koji mogu dugo ostati skriveni, a stručnjaci naglašavaju da optimalne razine omogućuju tijelu da funkcionira puno učinkovitije.

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- Većinu vitamina možete dobiti uravnoteženom prehranom, ali ne i vitamin D, jer se glavnina proizvodnje odvija od sunca. Vitamin D je neophodan za zdrave kosti, mišiće i normalnu imunološku funkciju, a ako vam nedostaje, može dovesti do umora i utjecati na raspoloženje - kaže za Press Association dr. Henrik Premasundaram.

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Tijekom ljeta, kratka razdoblja izlaganja sunčevoj svjetlosti dovoljna su većini ljudi za proizvodnju vitamina D. Ali od listopada do ožujka sunčeva svjetlost nije dovoljno jaka za proizvodnju vitamina D, a tijelo se oslanja na zalihe nakupljene tijekom ljeta i na prehrambene izvore vitamina D.

Nedostatak vitamina D ne uzrokuje uvijek očite simptome odmah. Ali niske razine tijekom vremena mogu dovesti do bolova u kostima, slabosti mišića i povećanog rizika od padova kod starijih osoba. Kod djece, teški nedostatak može rezultirati rahitisom, dok kod odraslih može uzrokovati osteomalaciju, stanje koje dovodi do mekih, slabih kostiju.

Osim toga, studija sveučilišta u Exeteru i Calgaryju iz 2023. godine provedena na više od 12.000 ljudi, otkrila je 40 posto manje dijagnoza demencije u skupini koja je uzimala suplement vitamina D.

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Točna količina sunčeve svjetlosti potrebna za dobivanje dovoljno vitamina D varira ovisno o čimbenicima kao što su tip kože, dob, odjeća i vremenski uvjeti.

- Čak i za sunčanog dana, u jesen i zimu jednostavno nećete dobiti dovoljno vitamina D od sunca. Niti izlaganje samo lica sunčevoj svjetlosti vjerojatno neće proizvesti potrebnu količinu - rekao je Premasundaram.

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Moguće je dobiti nešto vitamina D putem prehrane, ali vjerojatno nedovoljno, pa se preporučuje suplementacija vitaminom D i za odrasle i za djecu. Najviše vitamina D sadrži masna riba poput lososa, skuše i sardina, kao i jaja te obogaćene žitarice i gljive.

Preporučene smjernice za unos vitamina D u Hrvatskoj u zimskim mjesecima su 1500 do 2000 IJ za sve starije od pet godina. Za bebe se također preporučuje dodatak prehrani u odgovarajućim količinama ovisno o tome jesu li bebe dojene ili hranjene na bočicu, te o dobi djeteta.

No, ako ljudi doista počnu uzimati dodatke vitamina D, hoće li primijetiti razliku u tome kako se osjećaju?

- Da, svakako. Može pomoći kod raspoloženja i pridonijeti tome da se ljudi osjećaju energičnije i manje umoro - naglašava Premasundaram.