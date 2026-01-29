Obavijesti

Sutra je Noć muzeja! Evo što se sve moglo vidjeti prošle godine

Sutra se diljem Hrvatske održava Noć muzeja, događaj koji već godinama okuplja ljubitelje kulture, umjetnosti i povijesti. Naša galerija donosi najbolje trenutke s prošlogodišnje Noći muzeja, od šarenih dječjih radova i legendarnih rock fotografija, preko elegantnih oldtimera, do fascinantnog puhanja stakla i svečanih otvorenja. Pogledajte i inspirirajte se za sutrašnju nezaboravnu kulturnu avanturu
Noć muzeja u Dubrovniku
U jednoj večeri muzeji otvaraju svoja vrata besplatno ili po simboličnim cijenama, nudeći bogat program prilagođen svim generacijama.
U jednoj večeri muzeji otvaraju svoja vrata besplatno ili po simboličnim cijenama, nudeći bogat program prilagođen svim generacijama. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
