Sutra je Noć muzeja! Evo što se sve moglo vidjeti prošle godine

Sutra se diljem Hrvatske održava Noć muzeja, događaj koji već godinama okuplja ljubitelje kulture, umjetnosti i povijesti. Naša galerija donosi najbolje trenutke s prošlogodišnje Noći muzeja, od šarenih dječjih radova i legendarnih rock fotografija, preko elegantnih oldtimera, do fascinantnog puhanja stakla i svečanih otvorenja. Pogledajte i inspirirajte se za sutrašnju nezaboravnu kulturnu avanturu
U jednoj večeri muzeji otvaraju svoja vrata besplatno ili po simboličnim cijenama, nudeći bogat program prilagođen svim generacijama.
U jednoj večeri muzeji otvaraju svoja vrata besplatno ili po simboličnim cijenama, nudeći bogat program prilagođen svim generacijama.
Posjetitelji će moći istraživati stalne i privremene izložbe, sudjelovati u radionicama, pratiti predavanja, uživati u koncertima, performansima i interaktivnim sadržajima koje muzeji pripremaju samo za ovu posebnu priliku.
Prošlogodišnja Noć muzeja pokazala je koliko kultura može biti bliska svima, tisuće ljudi posjetilo je muzeje i galerije, zavirilo iza kulisa, upoznalo umjetnike i sudjelovalo u događanjima koja su ih inspirirala i zabavila.
U našoj galeriji donosimo najbolje trenutke iz prošle godine, od veselog druženja do jedinstvenih performansa i zanimljivih postava izložbi, kako biste dobili uvid u ono što vas sutra čeka.
Ne propustite priliku da i ove godine doživite kulturnu avanturu, otkrijete nove muzeje ili se ponovno zaljubite u poznate, Noć muzeja je trenutak kada cijela zemlja slavi umjetnost, znanost i kreativnost.
U sklopu Noći muzeja, u pulskoj Rock galeriji otvorena je izložba YU rock fotografija. Posjetitelji su mogli uživati u fotografijama koje bilježe najpoznatije trenutke i izvođače bivše jugoslavenske rock scene, doživjeti glazbenu povijest kroz objektiv fotografa i prisjetiti se legendarnih nastupa koji su oblikovali glazbeni život regije.
U Betini je predstavljena izložba malog umjetnika Bartola Jurage, prvašića čiji rad nosi naslov “Kad narastem bit ću umjetnik”.
U Muzeju antičkog stakla u Zadru posjetitelji su imali priliku uživo pratiti fascinantnu demonstraciju puhanja stakla.
Iskusni majstori pokazali su tradicionalne tehnike oblikovanja stakla, od zagrijavanja do finalnog oblikovanja, dok su prisutni mogli vidjeti kako obični komadi stakla postaju prava umjetnička djela.
U Muzeju grada Zagreba posjetitelji su u sklopu Noći muzeja 2025. mogli uživati u bogatom programu i posebnom večernjem razgledu muzeja. Izložbe, radionice i interaktivni sadržaji pružili su priliku za upoznavanje zagrebačke kulturne baštine na zanimljiv i inovativan način.
U Splitu je u Kući slave splitskog sporta svečano otvorena 20. Noć muzeja.
Posjetitelji su uživali u posebnom programu koji je uključivao izložbe posvećene sportskim legendama grada, prezentacije i zanimljive priče iz bogate povijesti splitskog sporta.
U sklopu Noći muzeja u Zagrebu otvorena je izložba preuređenih oldtimera, koja je oduševila ljubitelje automobilizma i povijesti tehnologije.
Posjetitelji su mogli uživati u pažljivo restauriranim vozilima, vidjeti detalje originalnog dizajna i tehničke inovacije koje su obilježile prošle epohe.
