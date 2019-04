Sutra na Chill&Grillu: Zaplešite uz partnere Viktorije i Kedže

Sve do petka imate priliku posjetiti Chill&Grill, najbolji festival klope, cuge i mjuze na Bundeku. Sutra, povodom Praznika rada, bogati program počinje već u 10 ujutro i traje do ponoći.

Na velikom JoomBoosovom meetupu u Lino kućici u 16:10 možete se podružiti s omiljenim influencerima, a nakon toga, u 17 sati očekuje vas i plesno-kulinarski show by Podravka.

Naučite plesati bachatu - sve popularniji, senzualni latinoamerički ples pomalo sličan salsi. Instruktori su plesači koji podučavaju poznate u Showu "Ples sa Zvijezdama" - Helena Janjušević, plesna partnerica Damira Kedže i Marko Mrkić, uz čiju pomoć Viktorija Đonlić Rađa izvodi spektakularne nastupe u showu. Pridružite im se i osvojite slatke poklon pakete. Priključiti se mogu svi, a deset natjecatelja dobit će dva paketa Lino Nutri Balance žitarica različitih okusa, kao i Lino Ladu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Uz to, sutra na Chill&Grillu imate priliku isprobati afrička jela s grilla. Za vas će kuhati David Skoko, kao i Podravkini chefovi Zoran Delić i Mišel Tokić. U kuhanju će se okušati i talentirani pjevači Dino Jelusić i Tara Thaller, a navečer stiže glazbena poslastica - koncert Soulfingersa.

Raspored pratite na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr.

U Chill&Grill pop-up restoranu New Experience sutra možete isprobati afričke specijalitete. U ponudi će biti kobasica Boerewors, kotlet South Africa, Bunny Chow sandwich... Tu je još 12 vrhunskih restorana koji pripremaju jela sa žara. Uz to, svaki dan, sve do petka, možete uživati u Chill zoni koja je kao stvorena za izležavanje, ispijanje koktela i slaganje kulise za Insta story, a najmlađi se mogu upustiti u avanture u Kids zoni s adrenalinskim parkom.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Organizatori festivala su 24sata i gastro.hr.

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade. Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Foto: Ivan Rebic/PIXSELL

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali. Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad. Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.