Sutra uz 24sata dar čitateljima - sve o kupnji električnih vozila uz poticaje i savjeti na što paziti

Što sve treba znati o subvencijama za kupnju električnih vozila, na što sve treba paziti pri odabiru, kakvi su novi modeli, kakvo je stanje s punionicama... Ovo su samo neke od tema koje obrađujemo u vodiču za kupnju električnih automobila uz poticaje, koji svim čitateljima darujemo u srijedu, 25. svibnja, uz 24sata.

Kao i prošle godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom lipnja će objaviti novi natječaj za subvencioniranje kupnje električnih vozila, što uključuje i potpuno električne automobile te plug-in hibridne automobile. Fond će svoj poziv objaviti osam dana prije početka natječaja, a očekuje se da bi to moglo biti u drugoj polovici idućeg mjeseca. S objavom natječaja bit će objavljene i sve detaljne informacije, a iz pouzdanih izvora saznajemo da će ovogodišnji poticaji biti vrlo slični kao prošlogodišnji.

Prošle je godine FZOEU za sufinanciranje osigurao 105 milijuna kuna, 90 milijuna za fizičke i pravne osobe te 15 milijuna za javni sektor. Kako je prošle godine budžet za poticaje porastao čak 140 posto, ove se godine ne očekuje veliki rast predviđenih sredstava. Očekuje se također da se iznosi koje su kupci mogli dobiti za sufinanciranje neće mijenjati. To znači da bi kupci novih električnih automobila od države mogli dobiti do 70.000 kuna, odnosno maksimalno 40 posto vrijednosti automobila koji žele kupiti. Uglavnom će to biti okruglih 70.000 kuna jer samo jedan automobil na hrvatskom tržištu ima takvu cijenu da mu 40 posto vrijednosti ne premašuje 70.000 kuna. Kupci plug-in hibridnih vozila mogu očekivati poticaje od 40.000 kuna.

Između ostalog, u prilogu donosimo listu pet najjeftinijih električnih automobila u Hrvatskoj, sve o novim modelima, plug-in hibridima...

Najčitaniji članci