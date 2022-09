Svaki put koji odaberem je pogrešan, imam li crnu magiju, urok ili me samo prate zle sile?

Poštovani Mevludine,

Odlučila sam zatražiti vašu pomoć i savjet jer, kamo god krenem, izaberem krivi put, ne mogu ga izbjeći. Uvijek donesem pogrešan izbor. Financije su mi vrlo loše, hoće li se popraviti to i situacija u životu? Zanima me i hoće li moja kći bolje proći u životu i naći partnera. Molila bih da mi otklonite i uništite sve nametnute blokade, zle sile, crnu magiju, uroke, prokletstva, nagaze, nemire i strahove te mi napravite zaštitu. Hvala.

šifra: čitateljica Astrala

Odgovor:

Draga gospođo, nema na vama ni nagaza, ni magije, ni uroka, ni prokletstava. Ljudi koje ste zvali za pomoć su vas prevarili, uzalud ste trošili novac. Vidim da potječete iz srednje obitelji, imali ste teško djetinjstvo, vrlo ste energični, pozitivni, nagli, puni straha i nesigurnosti, previše se pribojavate svega oko sebe. Vidim također vrlo težak život iza vas, svakome ste ugađali, a svi su vas uzrujavali i maltretirali. Niste se mogli izboriti uz one koji su vas i doveli do ovog stadija. Sve vam zapravo krene dobro, a onda stane i tako u krug. No vidim da su se svi previše oslanjali na vas i vašu dobrotu. Vidim i da se trudite iz petnih žila, ali i ono što napravite drugi iskoriste. Bilo bi najbolje da krenete do liječnika i ispričate mu svoj život. Dobit ćete terapiju i bolje se osjećati.

Također se malo više brinite o sebi i ugađajte sebi. Financije će vam se popraviti do kraja ožujka te u mjesecima poslije. Kći vam mora više raditi na sebi, ništa joj ne odgovara, brzo se svega zasiti, nigdje se ne vidi. Trebala bi se aktivirati i motivirati. U travnju i svibnju aspekti su joj pozitivni i vidim da će njoj krenuti nabolje, osobito na ljeto. U idućem razdoblju i godini vidim još bolju situaciju, oboje ćete se osjećati bolje i emotivno sigurnije. Za tri godine vidim vam stabilizaciju na svim poljima. Također vidim da ćete svi naći zajednički kompromis i izlazak iz krize. Bitno je da se stvari kreću nabolje i da vas ne očekuju nikakve opasnosti iznad glave. Kći se treba malo više potruditi. Sretno.

