Svakih pola sata dnevne fizičke aktivnosti smanjuje rizik od zatajenja srca za devet posto

<p>Zatajenje srca češće pogađa žene u dobi iznad 60 godina od svih ostalih skupina. Kako je liječenje ove bolesti često, kao i problema s lošijim pumpanjem krvi zbog slabljenja srčanog mišića, znanstvenici i liječnici sve više proučavaju preventivu. Istraživanje sveučilišta u Buffalu u New Yorku pozabavilo se utjecajem fizičke aktivnosti na zdravlje upravo kod bolesnika s oslabjelim srčanim mišićem. Pokazalo se kako je upravo hodanje najdjelotvornije u očuvanju funkcije pumpanja krvi od svih aktivnosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zašto je povremeni post dobra navika:</p><p>- Za svakih dodatnih 30 do 45 minuta dnevne fizičke aktivnosti, rizik od zatajenja srca smanjio se za devet posto - kažu autori u studiji, pri čemu ističu kako intenzitet same aktivnosti nije imao nikakav utjecaj na rezultate. Odnosno, kod oboljelih je značajno pomagala već i dulja svakodnevna šetnja.</p><p>- Otkriće kako se hodanje pokazalo vrlo djelotvornim u prevenciji zatajenja srca jako je važno u smislu javnog zdravlja jer može značajno smanjiti komplikacije i troškove liječenja. Pritom, upravo je hodanje fizička aktivnost koju primjenjuje većina ljudi starije dobi - rekao je jedan od voditelja istraživanja, prof. <strong>Michael LaMonte.</strong></p><p>Zatajenje srca može obuhvatiti lijevu, desnu ili obje srčane klijetke, a zbog lošeg rada ili lošeg stanja samog srca stradaju ostali organi, poput jetre, jer im ne dolazi dovoljno krvi. U opasnosti su i probavni trakt, ruke, noge, a dodatno će bolest otežati i visoki krvni tlak. Simptomi koji mogu upozoravati na problem su ubrzano i otežano disanje, umor i loša koncentracija, oticanje ruku i nogu, oticanje trbuha, kao i naglo debljanje ili mršavljenje.</p><p>Stručno postavljena dijagnoza i terapija neophodni su kod ovakvog tipa bolesti, no svakako si možete pomoći kvalitetnijim načinom života. Od promjene prehrane iz koje treba izbaciti masniju i hranu bogatu šećerom i konzervansima te ubaciti namirnice poput lanenih sjemenki, umjerena, ali redovna fizička aktivnost sigurno će pomoći u tome da se bolest prebrzo ne razvije.</p><p>Aktivnosti poput hodanja, posebno ističu autori studije, utječu na smanjenje stresa koji vrlo negativno utječe na rad srca.<br/> Iako se oštećen srčani mišić ne može izliječiti, zdravijim životom može se osigurati kvalitetniji životni vijek.</p><p>Najmanje 50 posto promjena koje se javljaju starenjem može se pripisati atrofiji uslijed neaktivnosti, stoga je kretanje najvažnije u prevenciji bolesti, ističu u Zavodu za javno zdravstvo Zagreba. Svaka osoba je, bez obzira na kronološku dob, sposobna za određenu vrstu tjelovježbe, a fiziološka starost procjenjuje se u smanjenju sposobnosti za fizičku aktivnost.</p>