'Svako jutro popijem pola litre svog urina. To mi daje energiju'

Fabian Farquharson, 37, iz Sheffielda u South Yorkshiru, je započeo bizarnu praksu prije tri godine nakon što je na internetu pročitao navodne zdravstvene prednosti ispijanja urina.

Dizajner interijera svaki dan započinje s pola litre svježeg urina, nakon čega popije još 300 do 400 ml odstajalog urina. Tvrdi da se zahvaljujući tome osjeća zdravije, sretnije i pametnije.

- Istraživao sam alternativne lijekove kad sam pročitao tekst o ispijanju urina. Uvijek sam bio otvoren prema takvim stvarima, pa sam se odlučio isprobati tu praksu Urin imao okus sličan gorkom pivu, prilično je snažan, ali ne i strašan, i nisam imao problema dovršiti čašu - priča Fabian.

- Pola sata kasnije sam se počeo fantastično osjećati, apsolutno sam pucao od energije. Danas ga pijem svaki dan i svakom bih ga preporučio - izjavio je Fabian.

Fabian je počeo istraživati ​​alternativne lijekove i holističke terapije još 2013. godine, kada je imao problema sa želucem. patio je od strašnih bolova, a doktori nikako nisu mogli pronaći uzrok tome.

- Zbog posla sam često bio na putu i dosta sam se nezdravo hranio, često sam jeo na mjestima kao što su Burger King i McDonald's, jer je to bilo najjednostavnije. Jako me je bolio trbuh, a kad su me doktori poslali na skeniranje nisu ništa otkrili, ni čir ni bilo što što bi moglo objasniti bolove. tako sam počeo istraživati na Internetu - objasnio je.

- Uvijek me zanimao holistički pristup zdravlju, ali u tom trenutku sam počeo to provoditi u svom životu - počevši od prehrane - prepričao je kako je počeo mijenjati svoje prehrambene navike.

Fabian je usvojio 'frutarijansku' prehranu (jedenje gotovo isključivo sirovog voća) i odmah je primijetio razliku.

- Prestao sam jesti 'normalnu hranu' i jeo samo voće. Radio sam puno smoothija u koje sam stavljao mango, ananas, jagode, zapravo bilo koje voće te u njih dodavao chia sjeme, laneno sjeme i konoplju u prahu. Ubrzo sam se počeo fantastično osjećati. Imao sam više energije nego što sam imao godinama, i mogao sam osjetiti da se moje zdravlje popravlja - izjavio je.

Nakon što je već neko vrijeme bazirao svoju prehranu na sirovom voću, Fabian je odlučio dublje uči u alternativni pristup zdravlju te je 2015. godine odlučio riskirati i popiti svoj urin.

Fabijan je rekao da njegovi prijatelji i obitelj nisu bili jako iznenađeni time jer je oduvijek ima drugačiji pristup i razmišljanja o zdravlju.

Osim svježeg urina, Fabian je počeo čuvati urin te ga ostavljati da odstoji do trenutka kad bi bio poželjne pH vrijednosti, što bi trajalo oko mjesec dana ili dok ne dosegne željenu razinu urina od devet pH.

- Ideja je da starenjem mokraća prolazila kroz 'proces povećanja', te da će s vremenom sve navodne koristi urina biti snažnije. Skladištim ga u staklenim posudama poput staklenki, označavam ga datumom i zatim ga ostavim oko 30 dana - objasnio je za Daily Mail.