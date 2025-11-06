Svakodnevne navike koje tiho uništavaju zdravlje mozga

Naše svakodnevne navike utječu ne samo na tijelo, već i na zdravlje mozga, a rutine poput nedostatka sna, previše vremena pred ekranom ili kroničnog stresa mogu dugoročno smanjiti koncentraciju i mentalnu jasnoću. Mozak, koji upravlja svim našim mislima i radnjama, lako je izložiti postupnom propadanju kroz neprimijećene, ali štetne navike. Prema istraživanjima, promjenom takvih rutina moglo bi se spriječiti do 45 % slučajeva demencije, što pokazuje koliko je važno prepoznati i mijenjati svakodnevne štetne obrasce. U nastavku pročitajte navike koje loše utječu na zdravlje našeg mozga. | Foto: 123RF