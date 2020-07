Svaku večer mi netko stenje na stepenicama. Što se događa?

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>U mojoj oronuloj zgradi zidovi su od papira. Čujem sve. Nema nikakve audio privatnosti.</p><p>Kad susjed supruzi zabeštima Boga, kao da je opsovao u mom dnevnom boravku. Kad je bivša susjeda ispod nas gađala svog partnera tanjurima, u stanu mi je zvonilo kao na grčkoj fešti. Kad bi susjedu s kata posjetio njen posebni prijatelj, morali smo pojačavati televiziju da ne slušamo koliko se druže.</p><p>Jednom, kad smo se tek doselili, pozvali smo ljude na ručak. Sjećam se, jeli smo torteline. Dok smo uljudno mljackali i zveckali viljuškama, u stanu do našeg su se počeli toliko divlje seksati da je cijeli kat odzvanjao. On je tulio kao ranjeni vepar. Udarali su od zid. Negdje u zgradi čulo se uspaničeno lajanje. Nije bilo brzo gotovo. Dan danas ne mogu normalno jesti torteline.</p><p>Ne znam što se u međuvremenu dogodilo s tadašnjom susjedom i njenim veprom, ali takvog stenjanja i tuljenja nije bilo godinama. </p><p>Sve do sad.</p><p>Prije nekoliko dana, oko devet ili deset navečer, moj pas je uzrujano otrčao do vrata i počeo lajati kao luđak. Nisam imao pojma što mu je. Kroz špijunku nisam vidio nikoga. Kat je bio prazan. Ali svejedno, taj glupan je kao navijen urlao na vrata. </p><p>Napokon, skupio sam ovo malo hrabrosti, pritisnuo kvaku i otkrio uzrok manijakalnog laveža. </p><p>Opet imam susjeda stenjača. </p><p>Samo što se ovaj, umjesto na prijateljici ili prijatelju, iživljava na stepenicama. Taj tip svaku večer, ne znam zašto, pumpa sklekove na stubištu između katova. Nije u formi. Stenje, dahće, puše i brunda u bradu. Portun mi zvuči kao kulisa pornića.</p><p>Od svih teretana, parkova, sprava i vježbališta po Zagrebu, on je odlučio zlostavljati moje stepenice. Prvo zalaje pas, da mu najavi početak treninga, a onda kreće stenjaža. Svaku večer. Glasno. Znojno. Dugotrajno.</p><p>Bilo mi je ugodnije kad je onaj vepar tulio za ručkom.</p><p>Više crtica ovog autora pročitajte <a href="https://www.24sata.hr/trazi?query=boljedamu%C4%8Dim" target="_blank">OVDJE</a></p>