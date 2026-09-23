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Od 25. do 27. rujna

Sve je spremno za InDizajn sjama! U Arenu Zagreb stižu domaći arhitekti, dizajneri...

Piše 24sata,
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Sve je spremno za InDizajn sjama! U Arenu Zagreb stižu domaći arhitekti, dizajneri...
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Foto: PR
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Sajam InDizajn donosi bogat program predavanja i panela s renomiranim arhitektima i dizajnerima, koji će posjetiteljima otkriti tajne uspješnog uređenja prostora

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Još je samo nekoliko dana do početka devetog izdanja sajma InDizajn. Od 25. do 27. rujna Arena Zagreb postaje mjesto susreta arhitekture, dizajna i domaće kreativne scene, uz predavanja renomiranih arhitekata, praktične razgovore o uređenju prostora, autorske proizvode, humanitarnu izložbu i program za najmlađe.

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Bus | Video: 24sata/pixsell

Program će otvoriti pogled iza kulisa arhitekture i dizajna kroz predavanja renomiranih autora. Posjetitelji će imati priliku čuti Sašu Begovića, osnivača zagrebačkog studija 3LHD, arhitekte Antu Marića i Lanu Petrak iz ureda ATELLIOR te slovensku arhitekticu Špelu Videčnik iz međunarodno priznatog studija OFIS arhitekti. Govorit će o svojim projektima, pristupu radu i procesu nastanka prostora koji moraju istovremeno odgovoriti na estetske, funkcionalne i svakodnevne potrebe.

Foto: PR

Prema Programu stručnog usavršavanja HKA, predavanja nose po 2, odnosno ukupno 6 akademskih sati iz područja C - Građenje, održiva gradnja i kontekst. Subota donosi razgovore sa stručnjacima o pitanjima s kojima se mnogi susreću pri uređenju, renoviranju ili kupnji nekretnine, ali i o tome kako se interes za dizajn može pretvoriti u karijeru.

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FOTO Inspirirajte se! Evo što sve ima na sajmu interijera InDizajn

Na panelu 'Od renovacije do investicije' arhitektica Tina Biloglav, osnivačica sajma Mirjana Mikulec, agent za nekretnine Ksandro Kovačić i predstavnik iz Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine razgovarat će o tome kako promišljeno uređenje može utjecati na vrijednost nekretnine, dok će arhitektica Iva Klepo Lepur te influencerice Veronika Rosandić Mance i Meri Banovac u panelu 'Uređujemo stan - otkud krenuti?' ponuditi praktične savjete za uređenje doma.

Foto: PR

Kako i manji prostori mogu pružiti velike mogućnosti pokazat će Mirjana Mikulec i influencer Marco Cuccurin u razgovoru „Može li mali prostor živjeti veliko?', dok će arhitektica Fany Obratov i kreativna direktorica Ninna Lara Vidaković u panelu 'Od vlastitog doma do nove karijere: sve što trebate znati o dizajnu interijera' govoriti o tome kako se ljubav prema uređenju prostora može pretvoriti u profesionalni put, ali i ponuditi osnovne alate za one koji samo žele malo “osvježiti” svoj dom.

Foto: PR

Posebno mjesto na sajmu ponovno zauzima Bazar, 'dizajnerska ulica' koja okuplja domaće kreativce, umjetnike i dizajnere te njihove autorske i unikatne proizvode. Posjetitelji će moći pronaći različite komade za dom koji se ne mogu pronaći u redovnoj ponudi trgovina, od ručno rađene keramike do tekstila i dekoracija. 

Autorski radovi bit će i u središtu izložbe 'Humanitarni PlakArt', koja okuplja umjetnike i dizajnere kako bi podržali udrugu Mali zmaj. Među autorima koji su donirali radove ove godine su: Fran Mubrin, Ana Kovačić, Boris Pleša, Rina Barbarić, Ranko Ajdinović i Dora Barbarić, kao i Art Plakata, Marvin makes you Happy i Boja creative studio. Cjelokupan prihod od prodaje izložbenih radova namijenjen je udruzi, pa posjetitelji kupnjom mogu istovremeno odabrati originalan rad i podržati djecu kojoj je pomoć najpotrebnija. 
Sadržaja neće nedostajati ni najmlađim posjetiteljima. Dječji kutak donosi prostor za igru, zabavu i edukativne sadržaje, pa će i djeca imati svoj dio sajma dok roditelji istražuju izlagače, prate predavanja i razgovore ili pronalaze ideje za vlastiti dom.

Foto: PR

Bilo da uređuju vlastiti dom, traže novu inspiraciju ili jednostavno vole dobar dizajn i kreativnost, InDizajn je za posjetitelje pravo mjesto sve one koji vole otkrivanje novih autora, zanimljivih ideja i komada koje možda neće pronaći nigdje drugdje.

Foto: PR

Sajam se održava uz podršku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a radno vrijeme je svakodnevno od 10:00 do 20:00 sati. Više informacija o programu, panelima i izlagačima dostupno je na službenoj stranici InDizajn sajma.

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