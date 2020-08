Sve o miteserima: Mogu li sami nestati i kako smanjiti nastanak

Važno je shvatiti što su zapravo miteseri te kako nastaju, ali i utvrditi 'težinu stanja'. Ovisno o tome treba se odlučiti jesu li za stručno istiskivanje, kemijske preparate ili će prirodna rješenja biti dovoljna

<p>Kako bismo se riješili upornih mitesera, prvo trebamo shvatiti što su oni zapravo, objašnjavaju dermatolozi. Oni nikako nisu obični prištevi, već nakupine izlučenog prirodnog sebuma u porama.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ove male crne točkice najčešće prekrivaju nos, bradu i čelo, a sklonija im je masna koža jer luči više masnoća. Potamne u dodiru sa zrakom, jer su svi miteseri zapravo žućkaste boje, no na površini kože poprimaju tamniju boju. Važno je ne istiskivati ih samostalno - jer tada često dolazi do upale uslijed nepravilnog čišćenja lica i zaostajanja sebuma u porama. Radije se obratite stručnom dermatologu za čišćenje lica i mehaničko istiskivanje.</p><p>S obzirom na njihovu ponavljajuću prirodu, možda ćete se zapitati: Odlaze li ikada? I ako je tako, što mogu učiniti da ih se riješim? Pa, kao i kod svih pitanja kože, to je komplicirano.</p><h2>Mogu li miteseri otići sami?</h2><p>Kao i većina oblika akni, miteseri (koji se ponekad nazivaju sebum čepovi) mogu s vremenom nestati - potrebno je samo neko vrijeme s obzirom na njihovu nezgodnu prirodu. </p><p>- Miteseri su najčešći oblik akni. Ljudi s masnijom kožom imaju veću vjerojatnost da će dobiti mitesere, ali svatko ih može dobiti. Oni nastaju kada se pore začepe mrtvom kožom i viškom ulja, a vrlo su uporni - kaže dermatologinja Raechele Cochran Gathers.</p><p>Možemo ih podijeliti po 'stupnjevima ozbiljnosti', pa neki miteseri mogu otići sami, pogotovo ako se nalaze blizu površine kože. Neki miteseri tuneliraju duboko u kožu i malo je vjerojatno da će se sami riješiti, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/do-blackheads-go-away-on-their-own-how-to-treat-them-naturally">mbg.</a></p><p>Gornji sloj kože, poznat kao epidermis, stalno se obnavlja. Te se stanice zamjenjuju novim svaka četiri do šest tjedana. Kada se miteser nalazi blizu površine, ima rok od 6 tjedana da se sam 'očisti'. Ako se to ne dogodi u tom roku, znači da će ostati.</p><h2>Kako ih spriječiti i liječiti</h2><p>Većina ljudi pogrešno smatra kako će agresivnim pilinzima spriječiti njihovu pojavu, no dermatolozi objašnjavaju kako se miteseri nalaze dublje od površinskog sloja, pa se takvim tretmanima skida samo njihova kapica te nepotrebno oštećuje, odnosno stanjuje koža. Piling bi trebao biti blag i ne primjenjivati se više od jednom na tjedan.</p><p>Od kemijskih rješenja ističe kako je najučinkovitija salicilna kiselina, koja se primjenjuje u obliku gela za čišćenje. Nju se može pronaći u brojnim drogerijskim proizvodima. Ova kiselina s lica skida mrtvu, površinsku kožu i ne samo da odčepljuje već nastale mitesere, već pomaže u sprečavanju ponovnog začepljenja tih rupa na koži</p><p>Retinoidi također mogu pomoći, no isključivo kod kože koja nije osjetljiva, odnosno primjereniji su za zreliju i masniju kožu. Lokalni retinoidi su derivati ​​vitamina A koji ne samo da smanjuju upalu, već sprječavaju da se stanice lijepe i blokiraju pore. Osim toga, pomažu u smanjenju nastalih mrljica i ožiljaka.</p><h2>Prirodni lijekovi</h2><p>Mitesere čiste i namirnice iz kuhinje, a maske se preporučuje nanositi jednom na tjedan. S njima možete održavati čisto stanje, no miteseri će se ipak povremeno javljati, kaže dermatologinja koja smatra da su prirodna sredstva uvijek dobrodošla jer djeluju blagotvorno na kožu.</p><p><strong>Cimet</strong></p><p>U posudi treba pomiješati jednu žličicu mljevenog cimeta s dvije žličice meda. Pastu potom treba nanijeti na kritične točke i ostaviti da djeluje barem 15 minuta prije ispiranja.</p><p><strong>Sok od limuna</strong></p><p>Odličan saveznik u borbi protiv mitesera je limun bogat vitaminom C. On sužava pore, uklanja mrtve stanice kože i dezinficira kožu. Dovoljno je iscijeđeni limunov sok nanijeti na lice i ostaviti da djeluje oko pola sata te nakon toga isprati. S limunovim sokom treba biti oprezan i ne koristiti ga češće od jednom u dva tjedna.</p><p><strong>Zeleni čaj </strong></p><p>Zeleni čaj prvo treba skuhati pa potom ohladiti na sobnu temperaturu. Nakon toga vatom se nanosi na mitesere i ispire nakon 10 minuta. Antioksidansi iz čaja pomažu u čišćenju sebuma i smanjuju upalne procese. Djeluje kao prirodni tonik.</p><p><strong>Med</strong></p><p>Zagrijte žlicu meda, pričekajte da se ohladi na sobnu temperaturu i potom nanesite na lice. Pazite da med ne bude prevruć. Ostavite da djeluje 10 minuta pa potom isperite mlakom vodom. Med čisti mitesere i ujedno djeluje antibakterijski. </p>