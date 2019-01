Sve o suzama: ‘Ispiru’ stres, ali i čuvaju oči od vjetra i infekcija

Suze održavaju vlagu u očnoj jabučici, a sadrže i proteine koji čuvaju zdravlje oka, objašnjava dr. Michael Trimble, britanski profesor na Institutu za neurologiju u Londonu.

Suzama smanjujemo ili uklanjamo stres te se vrlo brzo osjećamo bolje, ali i sprječavamo razvoj infekcije. Postoje tri vrste suza. Prve su bazalne, a one ovlažuju, hrane i čuvaju ravnotežu u i oko očne jabučice. Druge su refleksne suze, koje nastaju kada se oko štiti od vanjskih podražaja - poput vjetra, dima i “nagrizanja” luka.

Treća vrsta su emotivne suze, a za njih stručnjaci pretpostavljaju da sadrže više proteina od bazalnih i refleksnih. Neki znanstvenici tvrde kako je plakanje nastalo evolucijski zbog signaliziranja opasnosti, jecajući u tišini. Bebe i djeca plaču da bi privukli pažnju, a odrasli, osim što se tako rješavaju stresa, plaču kako bi stekli simpatije i brže riješili svađu.

- Plakanje izaziva krivnju i suosjećanje kojima se lakše rješavaju međuljudski odnosi. Zato ga možemo nazvati i obrambenim mehanizmom - govori dr. Jesse Bering sa Sveučilišta Belfast. Dodaje da je često ljudima teško napasti nekoga tko plače.

- To je okidač koji nam signalizira da se povučemo - kaže dr. Bering. Kad plaču, ljudi često počinju šmrcati, a to se događa jer suze izlaze i kroz nos. Još jedno pitanje koje se često postavlja je: “Zbog čega luk aktivira suze”, a stručnjaci kažu da se to događa zbog Sin-Propantial-S-oksida koji luk izlučuje i koji aktivira i iritira suzne žlijezde. Znanost je dala odgovor i na dilemu plaču li više muškarci ili žene. Istraživanje je pokazalo je kako žene plaču dva do pet puta, a muškarci do jednom mjesečno.

Suze radosnice nisu mnogo različitije od onih koje “prosipamo” zbog tuge ili boli.

- Smatra se da nisu drugačije jer ih vežu emocije - objašnjava dr. Mark Fense, profesor na Sveučilištu Guelph. Dodaje da je to, nakon što se tijelo uzbudi, način da se vrati u prvotno stanje.

Činjenice o suzama:

sadrže 6 mg soli

98 posto vode

proteina nema u bazalnim i refleksnim suzama

2-4 minute plaču muškarci/jednom mjesečno

6 minuta plaču žene/2-5 puta mjesečno

64 litre suza isplače prosječni čovjek

1,2 milijuna bazalnih suza oko proizvede svakog dana

Zbog nedovoljnog lučenja suza oko je suho, mogu pomoći umjetne suze

Suze su neophodne za podmazivanje i jasan vid. Svakim treptajem kapka, suze prekriju prednju površinu oka. Zbog nedovoljnog lučenja suza javlja se suho oko, a od njega pati više od 75 posto starijih žena. Često se javlja i kod ljudi koji nose leće, rade u klimatiziranim prostorijama i onih koji su često na računalu. U lakšim slučajevima terapija su - umjetne suze.

Gaza namočena u toplu vodu je spas za suho oko

Uzrok suhoga oka mogu biti i neke bolesti, poput dijabetesa i nekih autoimunih bolesti, kao što su lupus, poremećaj štitnjače ili reumatoidni artritis. Kada se javi osjećaj pritiska u oku, zamor ili suzenje u kutevima očiju, treba izbjegavati voziti automobil, čitati i gledati u monitor ili televiziju. S obzirom na to da toplina stimulira lučenje masnog dijela suza, preporučuje se na oko staviti gazu namočenu u toplu vodu, koju ste prije toga iscijedili. Ako niti to ne pomogne, a osobito ako se javi crvenilo u oku ili sekret, treba se čim prije javiti svom liječniku.

Ne trljajte vjeđe ako je oko suho zbog infekcije

Kad se jave simptomi suhoga oka, nipošto nemojte rukama trljati oči i rubove vjeđa jer time povećavate rizik od infekcije i upale. Oko možete isprati samo vodom. Također, vodite računa da redovito trepćete, odnosno radite redovite pauze tijekom kojih ćete na nekoliko sekundi zažmiriti, pa otvoriti oko.

Suzne žlijezde

Nalaze se u vanjskom dijelu gornjeg oka, a kada se proizvede višak suza, one se u malim kanalima odvode u nosnu šupljinu

TRI VRSTE SUZA:

Bazalne - čuvaju vlagu u oku i održavaju ga zdravim

Refleksne - javljaju se kada se oko štiti od vanjskih podražaja (na primjer od luka ili od dima)

Emotivne - za rješavanje stresa i signaliziranje opasnosti