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Drastično raste broj anksioznih Hrvata: 'Psihijatrima ne idu više samo teški slučajevi'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 3 min
Drastično raste broj anksioznih Hrvata: 'Psihijatrima ne idu više samo teški slučajevi'
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Foto: 123RF
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Sve češće se u kliničkom radu susrećemo s ljudima koji rade, roditelji su i nose obiteljski život, i možda upravo zato i odgađaju dolazak, svjedoči psihijatar dr. sc. Jakša Vukojević...

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Dr. sc. Jakša Vukojević, dr. med., specijalist psihijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, u razgovoru za 24sata iznio je zabrinjavajuće podatke o psihičkom stanju ljudi, a i sve većoj pojavi burnouta, pa je tako, kaže, kod liječnika obiteljske medicine izgaranje u Europi poraslo s 5,8 (2012.) na 21,8 posto (2024.), što je, navodi, dobar pokazatelj smjera u kojem ide cijelo društvo. Kao najveći problem u Hrvatskoj istaknuo je nedostatak kadra, osobito u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji.

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Primjećujete li posljednjih godina porast broja ljudi koji se javljaju zbog anksioznosti, burnouta i drugih psihičkih teškoća, a pritom su potpuno funkcionalni, rade, imaju obitelji i svakodnevno normalno funkcioniraju?

Da, to je nešto što se može jasno primijetiti u svakodnevnom kliničkom radu. Naravno da taj porast nije u svim skupinama jednak niti je jednak za sve navedene simptome, ali je svakako vidljiv. Globalno danas više od milijarde ljudi živi s mentalnim poremećajem, a anksioznost i depresija su najbrojnije. Jedno nizozemsko istraživanje pokazuje stvaran porast prevalencije anksioznih i afektivnih poremećaja u populaciji kroz zadnjih petnaestak godina, a ne samo bolje prepoznavanje. Sličan trend je bio prisutan i kod nas tijekom pandemije, dok noviji podaci nisu dostupni. Sve češće dolaze ljudi koji rade, roditelji su i nose obiteljski život, i možda upravo zato i odgađaju dolazak.

Koliko je među njima onih kojima je potrebna kratka hospitalizacija, a koliko se liječe kroz dnevnu bolnicu ili ambulantno?

Među navedenim poremećajima je hospitalizacija zapravo iznimka, orijentacijski govorimo o nekoliko postotaka. Kad se hospitalizacija dogodi, onda je najčešće kratka, kad se pojavi teška depresivna epizoda, suicidalnost ili potpuni slom funkcioniranja. Većina se vodi ambulantno, a dnevna bolnica je idealan "srednji put" za one kojima ambulanta nije dovoljna. Dokazi su jasni: dnevna bolnica daje jednake ishode kao bolničko liječenje, uz jednako zadovoljstvo pacijenata i niže troškove. U Hrvatskoj je ograničenje u tome što nam nedostaje razvijenih usluga u zajednici i kadra, osobito u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Zašto se anksioznost često pojača upravo nakon godišnjeg odmora, odnosno povratkom u svakodnevnu rutinu?

Jer odmor djeluje, ali ipak samo na kraći period. Jedna meta analiza pokazuje da godišnji ima pozitivan učinak na zdravlje i dobrobit, ali taj se učinak brzo "ugasi" nakon povratka na posao. Po pitanju burnouta, analiza je zabilježila pad simptoma tijekom odmora, a s povratkom na posao na početnu razinu unutar tri do četiri tjedna. Ključno je da se tijekom odmora tijelo odmori i napokon opusti i tek tad osoba osjeti koliko je zapravo bila iscrpljena i "potrošena". Povratak u neki redovni radni ritam sa sobom nosi nagli skok zahtjeva, nagomilane obveze i osjećaj emocionalnog pada. Praktično pravilo: ako se simptomi ne povuku unutar dva do tri tjedna, to više nije "sindrom povratka", nego znak da je problem u samoj svakodnevici.

Koliko na njezin razvoj utječu današnja očekivanja da istodobno budemo uspješni na poslu, dobri roditelji, partneri i da stalno "držimo sve pod kontrolom"?

Vrlo velik. Longitudinalna meta analiza na više od 112.000 sudionika potvrđuje da sukob radnih i obiteljskih uloga predviđa kasniji nastanak psihičkih tegoba, a ne da s njima samo koegzistira. Tome se pridružuju perfekcionizam i zahtjev za stalnom dostupnošću, koji uklanjaju moguće razdoblja oporavka. Kod liječnika obiteljske medicine izgaranje je u Europi poraslo s 5,8 (2012.) na 21,8 posto (2024.). To je dobar pokazatelj smjera u kojem ide cijelo društvo.

Foto: Tibor God

Postoji li još stigma da u psihijatrijsku bolnicu odlaze samo "nestabilni" ili teško bolesni ljudi?

Da, i dalje postoji, osobito predodžba da je psihijatrijska bolnica mjesto za "teške slučajeve". Istina, takva stigma je više zastupljena kod starije populacije nego kod mlađe, ali svejedno postoji. Posljedica je mjerljiva: u Europi pokrivenost liječenjem anksioznih poremećaja varira od 7 posto u Bugarskoj do 47 posto u Švedskoj. Uz javnu stigmu, kod funkcionalnih ljudi jača je samostigma, i to u vidu "ja bih ovo trebao/la sam riješiti". Realnost je da je danas najveći dio psihijatrijskog rada ambulantni razgovor i praćenje.

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Što biste poručili osobi koja izvana djeluje potpuno funkcionalno, ali osjeća da više ne može sama nositi anksioznost, iscrpljenost ili psihički pritisak i kad je trenutak da potraži stručnu pomoć?

Poručio bih toj osobi da s nekim porazgovara jer sposobnost da održavamo funkcionalnost, unatoč psihičkim tegobama, nije vječna te će se kad tad i to urušiti. Iz stručnog kuta je uvijek nekome lakše pomoći kad se javi ranije i kad "ne gori". Paradoksalno, potražiti pomoć prije nego što izgubite kontrolu je najracionalnija stvar koju funkcionalna osoba može napraviti. Tražiti pomoć nije priznanje slabosti, jer u drugim sferama života je normalno potražiti pomoć kad ne znamo riješiti problem, pa zašto bismo onda za vlastito mentalno zdravlje radili drugačije.

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