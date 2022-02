Pruski astronom Nikola Kopernik rođen je na današnji dan 19. veljače 1473. Najzaslužniji je za uvođenje heliocentričnog sustava, odnosno onog koji ne stavlja Zemlju u 'centar poznatog svemira'. Od 1491. do 1494. godine studirao je teologiju, matematiku, medicinu i astronomiju u Krakówu, a od 1496. do 1504. godine crkveno pravo na Sveučilištu u Bologni, astronomiju u Krakówu i medicinu u Italiji. Poslije je bio liječnik i tajnik svom ujaku, biskupu, poslije 1512. je do kraja života bio svećenik u Fromborku, gdje je na jednoj kuli tvrđave, koja je okruživala crkvu, uredio zvjezdarnicu koja se još zove i Kopernikov toranj. S nje je promatrao nebeska gibanja. Na temelju tih promatranja, a i rezultata do kojih je došao, napisao je djelo O vrtnji nebeskih krugova (De revolutionibus orbium coelestium) u šest knjiga, objavljeno u Nürnbergu 1543. godine.