'Moja svjekrva nas želi rastaviti i traži slike sa sinovog vjenčanja - bez mene'

Video isječcima na Tik Tok u kojima ponekad sudjeluje i njen suprug Sean, Shelby Lynn opisuje kako joj svekrva od dana vjenčanja pomalo zagorčava život i želi ih rastaviti

<p>Shelby Lynn, koja na TikToku objavljuje pod korisničkim imenom 'iamalilstitious', na svom profilu objavila je sve detalje iz odnosa njenog supruga Seana i njegove mame, svekrve za koju tvrdi da je učinila sve što može da ju istisne iz sinova života. Dosad je snimila na desetke videozapisa u kojima navodi loše ponašanje svoje svekrve.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 'Svekrva nas pokušava razdvojiti'</strong></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo čime je jedna mladenka pogodila svekrvu 'u živac'</p><p>Prije njihovog vjenčanja nije bilo većih trzavica, kaže Shelby. Imala je funkcionalan odnos sa Seanovom stranom u obitelji, no stvari su se potpuno promijenile kad su razmijenili zavjete na vjenčanju.</p><p>- Moja je svekrva rekla je da sam je na vjenčanju tretirala kao smeće. Vidjela sam je u hotelu, no kasnili smo na fotografiranje, pa sam joj se samo nasmiješila, nismo razgovarale. No, postoje fotografije s vjenčanja na kojima se kasnije grlimo - pojašnjava Shelby kada su krenuli problemi. </p><p>- Pitala sam ju kakva su bila njena očekivanja prije vjenčanja, a ona je rekla da je to moj i suprugov dan. Ali nakon vjenčanja, postala je neizdrživa i tako je veza među nama počela propadati - priča snaha. Očito je, dodaje, očekivala da se prema njoj ponašaju kao prema članici kraljevske obitelji, iako je to bio njihov dan. Štoviše, mama je tražila od fotografa fotografije s njihovog vjenčanja, ali samo one na kojima nema Shelby. </p><p>Dodaje kako je njezin suprug Sean u potpunosti stao na njezinu stranu, pa čak i sudjeluje u video zapisima kojima njegovoj obitelji i svima koje to zanima žele pokazati koliko im je dobro zajedno. </p><p>U jednom video-prilogu Shelby je pokazala tekst na ekranu, za koji tvrdi da je mamin e-mail sa 1540 riječi pod naslovom 'pritužbe', u kojem navodi Shelbyina 'nedjela'. </p><p>- U tom pismu piše: 'Vi ste za nas mrtvi, ne želimo više kontaktirati', no otad me kontaktirala više puta - priča Shelby. Nekoliko mjeseci nakon toga ona je snimila video o lošim potezima svekrve .</p><p>- Njihov odgovor na to bio je da svekrva, svekar i snahe odu do mjesta na Sveučilištu na kojem pripremam doktorat i tamo kažu da nisam dobra studentica te da ih maltretiram putem Interneta, točnije TikToka, što je bila kap koja je prelila čašu - kaže Shelby. Srećom, sveučilište je stalo na njenu stranu i nije poduzelo nikakve mjere protiv nje, dodaje.</p><p> - Ulaskom u Seanov život ja sam potpuno promijenila njezinu sposobnost upravljanja i manipulacije njegovim životom, pa valjda misli da sam joj ga ukrala - kaže Shelby te dodaje kako ju suprug u potpunosti podržava u objavama na Tik Toku.</p><p>Dodaje kako njegova obitelj mora prihvatiti da mu je ona supruga i obitelj koju je izabrao, za razliku od njih koje nije mogao birati. </p><p>- Ne pokušavam zamijeniti njegovu mamu, ja sam mu supruga - poručuje te dodaje kako sada ne kontaktiraju s muževom obitelji, no ako on odluči obnoviti kontakte, ona će ga u tome podržati, iako sama više nikad, vjerojatno, neće poželjeti biti u vezi s njima, donosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13179192/toxic-mother-in-law-tiktok-stole-husband/">The Sun.</a> </p>