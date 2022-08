Svi doma imamo 'planinu robe' - ova žena tvrdi da ima rješenje

Ova mama ima najbolji trik za organiziranje rublja. I dok su mnogi skeptični, ona tvrdi da stvarno djeluje za držanje brda odjeće pod kontrolom. Leralynn je na društvenim mrežama podijelila pametnu metodu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Razvrstavala je rublje i stavila veće komade jedan na drugi dok se nije stvorila hrpa. Kad je bila spremna, podignula je hrpu i prebacila je preko ramena. Zatim ju je iznijela van i brzo nabacila svaki odjevni predmet preko konopa za sušenje rublja.

Nakon što je sve obješeno, vratila se i pričvrstila kvačicu za svaki komad kako bi osigurala da ih vjetar ne otpuhne.

- Ovo je moj životni trik za hrpu rublja koji sam jednog dana počela nasumično raditi i najbolji je - kaže Leralynn.

- Donje rublje i čarape sušim u sušilici, velike stvari objesim na konope - objasnila je.

Osim što štedi vrijeme, metoda spašava i njezina leđa.

- Ovaj način mi štedi vrijeme i saginjanje - dodaje.

Mnogi su je brzo pohvalili.

- U redu, da, to je puno bolje nego saginjati se i vaditi odjeću - napisao je jedan.

- Mislila sam da sam jedina koja ovo radi jer sam bila previše lijena da sve stavim u košaru i onda se svaki put sagnem - dodaje drugi.

- To me me naučila moja dadilja. Drago mi je što ste to podijelili - komentirao je netko treći.

