Svi novogodišnji običaji: Nosite li crveno rublje za više ljubavi?

Iako se običaji razlikuju od zemlje do zemlje, mnogi od njih dijele istu želju, da nova godina bude bolja od prethodne. Od crvenog donjeg rublja do grožđa i leće, donosimo pregled najpoznatijih novogodišnjih običaja i njihova značenja.

Crveno donje rublje kao simbol ljubavi

Jedan od najraširenijih novogodišnjih običaja jest nošenje crvenog donjeg rublja u ponoć. Ovaj ritual posebno je popularan u Italiji, Španjolskoj i zemljama Latinske Amerike.

Crvena boja tradicionalno simbolizira ljubav, strast, energiju i zaštitu od loše sreće. Prema vjerovanju, donje rublje treba biti novo, a još je bolje ako je darovano, jer se tada smatra da donosi još više pozitivne energije u nadolazećoj godini.

Dvanaest grozda za dvanaest mjeseci

U Španjolskoj je nezamisliv doček Nove godine bez grožđa. Točno u ponoć jede se dvanaest zrna grožđa, jedno za svaki mjesec u godini. Ako uspijete pojesti sva zrna u ritmu otkucaja sata, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine.

U nekim dijelovima Latinske Amerike ovaj se običaj prakticira ispod stola, posebno među onima koji žele privući ljubav ili pronaći partnera u novoj godini.

Leća donosi obilje

Leća je još jedan snažan simbol blagostanja. Ovaj običaj potječe iz Italije, ali je raširen i u drugim europskim zemljama. Budući da svojim oblikom podsjeća na sitne kovanice, leća simbolizira financijsku sigurnost i prosperitet. Zato se često jede za novogodišnju večeru, a ponegdje se čak baca ili nosi u džepu kao znak bogate godine koja dolazi.

Kofer u ponoć za godinu punu putovanja

Za one koji sanjaju o putovanjima, postoji poseban ritual, izlazak iz kuće s koferom odmah nakon ponoći. Ovaj običaj raširen je u Južnoj Americi i simbolizira želju za novim avanturama, putovanjima i promjenama. Što dalje odete s koferom, kaže vjerovanje, to će godina biti bogatija iskustvima.

Nošenje nove odjeće u novogodišnjoj noći također ima posebno značenje. Smatra se simbolom novog početka i ostavljanja svega lošeg u prošloj godini. Boje odjeće dodatno nose poruke: bijela simbolizira mir i ravnotežu, crvena ljubav, a žuta novac i poslovni uspjeh.

Novac u džepu za financijsku sigurnost

Mnogi u ponoć u džep stavljaju novčić ili novčanicu kako bi osigurali da nova godina ne prođe u oskudici. Ovaj mali ritual podsjetnik je na želju za stabilnošću i sigurnošću, ali i vjeru da sitni simboli mogu donijeti veliku promjenu.

Iako nema jamstva da će nas crveno rublje, grožđe ili leća zaista obogatiti ili zaljubiti, ovi običaji imaju jednu važnu ulogu, donose veselje, nadu i osjećaj novog početka. A upravo je to ono što većina ljudi priželjkuje na prijelazu iz stare u novu godinu.