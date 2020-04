Svi smo u ratu protiv virusa i moramo resurse dati zajednici

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Netko vam stoji preblizu? Evo kako lijepo ukazati na razmak

- Šivala sam maske za sestru koja radi u laboratoriju, i onda mi je sinulo da na tržištu nema maskica, a puno je potrebitih, oboljelih od raka ili astme, koji trebaju na pretrage, i ne mogu ostati doma a moraju se nekako zaštititi. Moja tvrtka bavi se proizvodnjom tekstila za bebe od visokokvalitetne tkanine, antialergijskog bambusa, tako da smo imali dovoljno sirovine. Ideja nam je pala na pamet u nedjelju, a već u ponedjeljak smo objavili da ćemo donirati maskice – pojasnila nam je prije nekoliko tjedana zagorska poduzetnica Silvija Celjak (31), vlasnica tvrtke Ethereal iz Zaboka.

Kaže kako ima 13 zaposlenika i svi su oduševljeno prihvatili ideju. U ožujku su darovali po 5000 komada u svega tjedan dana, a akciju su nastavili i dalje sve do isteka zaliha.

- Trenutni modeli su znatno dorađeni. U ponudi su i maske iz pamučnih premium tkanina koje su jako mekane i ugodne za kožu, sa lastikom u gornjem dijelu te iznimno elastičnom lastikom za uši. Ovi modeli su prikladni za dulje nošenje zbog izuzetne nježnosti. Osim toga imamo bambus maskice i obične pamučne maske za lice u raznim bojama, motivima i veličinama - napisali su na svojoj Facebook stranici.

Foto: Privatna arhiva

– Planirali smo raditi novu liniju odjeće, no sav materijal smo preusmjeriti na izradu maskica. Imamo materijala za 50.000 maskica, ali ih nema tko sašiti, pa pozivam one koji nam se žele pridružiti da nam se jave na Facebooku. Potrebe su ogromne i imamo na tisuće upita iz minute u minutu. Najprije smo u web shop stavili 3.000 komada i to je planulo. Zovu nas pojedinci, ali i bolnice sa odjela kardiologije ili laboratorija – nastavlja Celjak i kaže kako nisu provjeravali stanje i potrebe pojedinaca koji traže maskice jer idu na povjerenje i vjeruju u ljudsko poštenje.

– Naše maskice su i na prodaju, tako da nam se javljaju ljudi koji kupe više komada, a onda kažu neka to poklonimo potrebitima. Cijena je 10 kuna po komadu tako da pokrijemo cijenu tkanine i rad – istaknula je Celjak.

Foto: Privatna arhiva

Svoje znanje ponudila je i zagrebačka poduzetnica i poslovna konzultantica Mirela Španjol Marković (50) koja kroz tvrtku Ciceron već 15 godina nudi usluge brušenja komunikacijskih i prezentacijskih vještina te ponašanja pred kamerama.

– Čula sam ministricu Divjak kad je rekla da su neki od učitelja koji sudjeluju u stvaranju školskog nastavnog programa na televiziji u ovoj izvanrednoj situaciji prvi put pred kamerama, pa mi je palo na pamet kako mogu pomoći jer je to nešto što radimo svaki dan. Napisala sam na Facebooku objavu da nudim besplatnu pomoć i jako sam zadovoljna jer je to potaknulo i druge sa sličnim znanjima koji su se čak i meni javili u inbox i ponudili pomoć – objašnjava Mirela Španjol Marković dodajući kako je motivacija za takvim činom vrlo jednostavna i nije mogla ignorirati unutarnji impuls koji ju je na to potaknuo. Ponudila je besplatno pomoć oko savjeta kako se ponašati pred kamerom te kako pravilno izvoditi vježbe disanja.

Foto: Privatna arhiva

- Mislim da je ovo krizna situacija, ovo je rat, ratno stanje, u ratu smo protiv virusa i mislim da u ratnom stanju svi moramo volontirati. Poslovi su nam u većini odgođeni i puno toga možemo raditi online, a mislim da je ovo najpametnije utrošeno vrijeme. Sad dolazi na red da budemo društveno odgovorni, individualno ali i prema onima koji spašavaju naš način života. Sad su to učitelji. Oni se suočavaju s nečim što im nije prirodno, rade nešto što nisu nikad radili i zašto da ne pomognemo sa svim svojim resursima – pita se Španjol Marković.

– Mislim da bi svi poduzetnici morali sudjelovati sa resursima koje imaju, a moj resurs je znanje u ovim vještinama. Čak sam svojim dugogodišnjim klijentima poslala poruku da volontiram za njihove probleme i besplatno nudim savjete za neke situacije s kojima će se sada suočiti – zaključila je.

Foto: Privatna arhiva

A upravo se s mišlju o problemima bavila i psihologinja te psihoterapeutkinja Barbara Tomašić (34) iz Zagreba.

– Osjetila sam masovnu tjeskobu, paniku koja se širi među ljudima. Dio ljudi reagira negiranjem ozbiljnosti situacije dok je dio ljudi u potpunosti preplavila panika. Također, jedna od osnovnih intervencijskih mjera je (samo)izolacija tj. karantena, što nužno znači drastično smanjeni ljudski kontakt. Mi smo društvena bića i potreban nam je ljudski kontakt, fizički i psihički. To nam daje osjećaj pripadanja, zajedništva, utjehu. Toga ćemo sada, na neko vrijeme biti lišeni – priča Barbara dodajući kako u pojedinim obiteljima ne vladaju kvalitetni odnosi, pa je izolacija u takvom okruženju teška, a može biti opasna za fizičko i psihičko zdravlje.

Foto: Privatna arhiva

- Također, ljudima koji su i prije ove pandemije bolovali od nekih psihičkih poremećaja ili su naprosto izraženijih anksioznih, depresivnih crta ličnosti, ovo stanje može drastično pojačati simptome – nabraja Tomašić koja je tad odlučila da ne želi sjediti skrštenih ruku i suočavati se s problemom samoizolacije kao i ostali, već da se kao stručnjakinja može uključiti i pomoći široj zajednici. Na Facebooku je objavila da nudi besplatno savjetovanje online za one kojima je to potrebno.

- Vjerujem da ljudima puno znači mogućnost da netko brine o tome kako se osjećaju i da se imaju kome javiti, pa makar to i ne učinili. Ne mogu ponuditi dugoročnu psihoterapiju, ali mogu onima koji su suočeni s problemima ponuditi stručni savjet kako se nositi sa poteškoćama u ovim okolnostima te ih podržati i dati im osnovne smjernice – kazala je naša sugovornica ističući kako ćemo se na globalnoj razini na ovom putu susretati s brojnim izazovima a time i prilikom za mijenjanjem nekih stavova, vrijednosti i razvijanju novih.

Foto: Privatna arhiva

Aktualne okolnosti su rizične za razvoj nekih psihičkih poremećaja (posebice anksiozna, depresivna stanja i poremećaji), no isto tako su možda i prilika za razvijanje novih, kreativnih načina adaptiranja na ove okolnosti.

– Svi ćemo se prilagođavati u hodu, pa ću i ja tako gledati koliko mogu kao psihologinja i psihoterapeutkinja u skladu s okolnostima pomoći potrebama i psihičkom stanju sugrađana – zaključila je za kraj.

