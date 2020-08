Svi su bili zbunjeni: Kako su na pusti otok došle tisuće gumica?

Znanstvenici iz konzervatorija morskih ptica zbunjeni su otkrićem i došli su do depresivnog objašnjenja koje bi ljudi trebali shvatiti kao ozbiljno upozorenje i promijeniti nešto u svom ophođenju s okoličem

<p>Nema puno toga što se može vidjeti na otoku Mullion osim nazubljenog komada vulkanske stijene koja se izdiže iz kristalno čistog mora. Na otoku nitko ne živi i posjetiteljima je potrebna dozvola za posjetu.</p><p>Zbog toga su konzervatori koji povremeno dolaze do otoka ostali zatečeni prizorom koji su na njemu zatekli dok si išli motriti tamošnje ptice - naišli su na tisuće elastičnih gumica razbacanih posvuda. Što je to i otkuda te raznobojne gumice?</p><p>Jesu li ih struje nanijele s neke olupine ili se netko šali? Bi li to moglo imati veze s filmskom ekipom koja je jednom tamo snimala adaptaciju Agathe Christie?</p><p>No, misterija otoka Mullion pokazala se neromantičnom i uznemirujućom, piše<a href="https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/23/depressing-mystery-of-elastic-bands-found-on-remote-mullion-island-solved"> Guardian</a>. </p><p>Ornitolozi iz West Cornwall Ringing Group i National Trust otkrili su da su elastične gumice na otok donijele morske ptice koje su ih zamijenile za gliste dok su tražile hranu na kopnu.</p><p>- Depresivna je to činjenica, pravi pokazatelj vremena u kojem živimo - rekao je Mark Grantham, iz West Cornwall Ringing Group.</p><p>Objašnjava da je otok lijepo vrijeme koji je dosad bio izuzet ikakvog ljudskog utjecaja, no ipak su ljudi uspjeli i na njemu ostavit svoj negativan trag.</p><p>Znanstvenici na otok dolaze od 2013. brojati ptice, a tada su prvi put na njemu počeli primjećivati gumice, no u znatno manjem broju. </p><p>Nakon ovogodišnje sezone gniježđenja, odlučili su pobliže ispitati o čemu se radi. U roku od sat vremena na otoku prikupili su na tisuće gumica.</p><p>- Sezona gniježđenja 2019. bila je izrazito loša. Ova vrsta ljudskog utjecaja nimalo ne pomaže morskim pticama - ističe Grantham. </p><p>Neke su gumice bile nove i blistave, dok su druge izblijedile i ispucale na vlažnom morskom zraku. Osim toga, pronašli su i male snopove ribarskih mreža i konopca, koje su ptice također zamijenile za hranu.</p><p>- Gutanje plastike samo je jedan od izazova koji današnje ptice moraju savladati da bi preživjele - kaže Rachel Holder, voditeljica Nacionalnog fonda.</p><p>Objasnila je da su, iako su bučni i naizgled sveprisutni, galebovi u sve manjem broju. Bore se sa smanjenjem populacije riba i gubitkom mjesta za gniježđenje.</p><p>Smatra se da su elastične gumice na otok dospjele s obližnjih hortikulturnih polja, gdje se koriste za povezivanje grozdova rezanog cvijeća.</p><p>Lizzy Carlyle, voditeljica ekološke prakse u Nacionalnom fondu, rekla je: "Materijali za jednokratnu upotrebu imaju alarmantan utjecaj na najudaljenija mjesta naše zemlje. Na svima nama je da preuzmemo odgovornost za način na koji koristimo i odlažemo te stvari - bilo da smo proizvođači ili potrošači. "</p>