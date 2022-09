'Svi su mi govorili da me zbog velikih obrva nikad nitko neće voljeti, ali pronašla sam ljubav'

Okrutni ljudi na društvenim mrežama rekli su da nikad neću pronaći ljubav i rugali su mi se jer imam najveće obrve u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali dokazala sam da su bili u krivu, kaže djevojka s egzotičnim obrvama.

Suočavala se s oštrim komentarima zbog izgleda, ali ih je sve demantirala pronalaskom ljubavi. Britanka Sammie-Jo Hailford postala je popularna nakon što je počela objavljivati ​​svoje videosnimke na internetu, ali su svi bili fokusirani na njezine ogromne obrve.

Majka dvoje djece otkrila je da je pronašla ljubav unatoč tome što su joj govorili da je nijedan muškarac nikada ne bi poželio. Nedavno je na internetu podijelila video svog novog dečka, Baileyja Pikea.

Ljubiteljica velikih obrva rekla je da su joj kritičari u prošlosti pozivali socijalnu službu zbog njenog jedinstvenog izgleda.

- Nemojte osuđivati. Sve što vidite je neuredna šminka i velike obrve. Ne vidite što je ispod i to je problem. Toliko vas kontrolira imidž i kako bi ljepota trebala izgledati da ne možete čak ni biti ljubazni prema nekome osim ako vam nije donekle privlačan, a to je vrlo zabrinjavajući koncept - rekla je.

Srećom, njezin se dečko može nositi s mržnjom drugih, objasnila je Sammie.

- On mi je velika podrška kada je u pitanju 'pokret obrva'. On me općenito jako podržava u svemu što želim učiniti. Upetljao se nekoliko puta i dopustio mi je da mu uredim obrve i našminkam ga. On vidi smiješnu stranu toga i oboje smo se jako zabavili uključivši se u ovo - istaknula je.

