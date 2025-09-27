Obavijesti

'Svi su mislili da sam luda kad sam preko oglasa kupila školski autobus i preuredila ga'

Jedna Amerikanka otkrila je kako je odbacila tradicionalni način stanovanja i školski autobus pretvorila u svoj dom iz snova. Sada ima autentičan dom na kotačima

Dani iz SAD-a odlučila je da joj je dosta iznajmljivanja i previsokih stanarina, pa je uzela stvar u svoje ruke. Na Facebook Marketplaceu mjesecima je tražila savršen autobus, a kada ga je napokon pronašla, stari žuti školski bus, sve je iznutra potpuno ispraznila i krenula u veliku preobrazbu.

@dani.danielion full bus tour on YT: @danidanielion #rentfree #vanlife #renovation #tinyhouse #diy ♬ Hot Body - Ayra Starr

„Ovo je bio najteži projekt mog života, ali vrijedilo je jer sada živim udobno, bez stanarine, i to gdje god poželim“, ispričala je.

Za raspored je osmislila spavaću sobu u stražnjem dijelu autobusa, kuhinju i kupaonicu odmah iza vozačevog sjedala. Dodala je krovni prozor za promatranje zvijezda i osigurala izolaciju da joj bude toplo i tijekom zimskih mjeseci.

@dani.danielion vinyl plank flooring for my skoolie 😝#skoolie #diy #vanlife #fyp #busconversion ♬ Club Penguin Pizza Parlor - Cozy Penguin

Na krov je postavila solarne panele, a unutra je smjestila ploču za kuhanje na struju, sudoper, hladnjak i ormariće. Kupaonica ima tuš i skriveni WC, dok je dvostruki krevet obasjala lampicama za dodatnu toplinu i ugođaj.

Tri godine sama je radila na svakom detalju od poda do instalacija i sada živi svoj san na kotačima.

@dani.danielion DIY kitchen countertop & cabinets #diy #fyp #vanlife #skoolie #busconversion ♬ Life Will Be - Cleo Sol

Njezin video s preuređenjem ubrzo je postao viralan na TikToku (@dani.danielion), skupivši više od 10 milijuna pregleda i 1,5 milijuna lajkova.

Oduševljeni pratitelji nisu štedjeli komplimente: „Okej gospođo arhitektice, inženjerko, električarko, vodoinstalaterko i dekoraterko interijera – ti si to stvarno uspjela!“ napisao je jedan korisnik.

„Cura, ovo je nevjerojatno!“ dodao je drugi.
„Predivno! Svaka čast“, komentirao je treći.
„Impresioniran sam, ja to nikad ne bih mogao, ali svaka ti čast“, napisao je četvrti.
„Nisam imao pojma da školski autobus može postati kuća iz snova“, zaključio je peti, piše The Sun.

