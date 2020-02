Svi su mislili da su siromašni, a oni su 'spavali' na milijunima

Kad god je Jane Lockshin izašla na ručak sa starijom tetkom Sylvijom, pokušavala je platiti račun. Uostalom, Sylvia Bloom bila je skromna tajnica, udovica više od desetljeća koja je živjela u jednosobnom stanu u Brooklynu i svugdje je išla metroom, kao i na svoj posao u odvjetničkoj tvrtki na Manhattanu. Radila je tamo puno radno vrijeme sve do svoje 96 godine. Zbog svega toga, Jane nije htjela da tetka plaća ručak.

Jane je umrla 2016., s 97 godina, i svi su se šokirali kada su shvatili da je imala milijune, a još više kada su vidjeli da je odlučila u dobrotvorne svrhe dati 8,2 milijuna dolara (55,76 milijuna kuna). Šest milijuna dolara (40,8 milijuna kuna) otišlo je na obrazovne programe u Henry Street Settlementu, organizaciji socijalnih službi u New Yorku, a dodatna dva milijuna dolara (13,6 milijuna kuna) otišla su u stipendijske fondove.

- Imala je milijune i nitko nije znao za to - rekla je Lockshin za Readers Digest.

Njezina donacija Henry Street Settlementu je najveća u 126 godina dugoj povijesti organizacije i pomoći će u financiranju programa za studente težeg imovinskog stanja.

- Poklon je transformativan ne samo zbog dobra koje ćemo moći učiniti s njim, već zbog nesebičnosti i poniznosti koja stoji iza njega - rekao je David Garza, izvršni direktor organizacije.

Priča Sylvia Bloom doista je izvanredna, ali nije tako neuobičajena kao što se čini. Dobročinitelji iz radničke klase nisu baš tako rijetki. Umirovljeni trgovac iz Milwaukeeja je 2015. godine ostavio 13 milijuna dolara (88,4 milijuna kuna) lokalnoj katoličkoj srednjoj školi. Godinu dana ranije, bivši domar u robnoj kući J. C. Penney iz Vermonta ostavio je gotovo pet milijuna dolara (34 milijuna kuna) lokalnoj bolnici.

Ovi nevjerojatni filantropi imaju i neke sličnosti među sobom. Najočitije je da oni često nemaju djecu i to je jedan od razloga što su mnogi od njih uspjeli uštedjeti toliko od svojih skromnih primanja. Također, često nisu imali ni izravnih nasljednika.

- Ljudi koji su samci razmišljaju o tome što dobro mogu učiniti svojim novcem i kakvu ostavštinu žele ostaviti - kaže Stacy Palmer, urednica časopisa Kronike filantropije.

Često svojim novcem žele pomoći djeci koju nikada nisu imali.

Kao klinac u Milwaukeeu, Leonard Gigowski svako je jutro išao autobusom u 6:30 da bi došao do sjemeništa sv. Franje, katoličke škole koja je kasnije postala srednja škola St. Thomas More. Nakon boravka u mornarici, Gigowski je postao mesar i trgovac. Nikad se nije oženio i nikada nije zaboravio St. Thomas More. Redovito je posjećivao školu i ponekad bi ručao sa studentima u menzi. Jednom je ustao i počeo pjevati školsku himnu. Njegova su se djeca, kako ih je Gigowski zvao, smijala i pridružila mu se. Na njegov 90. rođendan, 2015. godine, škola je organizirala priredbu za njega. Djeca su pjevala "Sretan rođendan", a Gigowski ih je vodio u molitvi.

Tri mjeseca kasnije Leonard Gigowski je preminuo i ostavio 13 milijuna dolara (88,4 milijuna kuna) stipendijskom fondu škole St. Thomas More.

- Skoro sam pala sa stolice - rekla je predsjednica škole Mary McIntosh za Milwaukee Journal Sentinel.

Gigowski je možda bio ponizan, ali vodio je bogat život. Bio je strastveni plesač i imao je plesni podij u podrumu svog skromnog prigradskog doma. Također je volio trke golubova. U dvorištu je imao kavez za golubove i vodio je pomne zapise o svakoj svojoj ptici.

- Rekao mi je da voli biti oko Božjih stvorenja i brinuti se za njih - rekao je njegov prijatelj Jeff Korpal.

Ipak, škola je bila njegova strast. Larry Haskin, Gigowskijev prijatelj i odvjetnik koji mu je pomogao pri osnivanju Katoličke zaklade Leonarda Gigowskog, kaže da nema sumnje da je Gigowski spremio svoj novac s namjerom da donira što više učenicima St. Thomasa Morea.

- Želio je imati najveći mogući utjecaj na buduće generacije - rekao je Haskin, a Korpal je dodao da je Leonard 'osjećao da svoj dug život duguje Bogu, katoličkom obrazovanju i svojoj dubokoj vjeri i želio je to prenijeti dalje'.

Gigowski je imao mnogo toga zajedničkog s Margaret Southern, učiteljicom iz Greenvillea u Južnoj Karolini, koja je umrla 2012. u 94. godini. Voljela je djecu i životinje i prije nego je dopustila Mikeu Shainu da brine o njezinim financijama i ulaganjima, zatražila ga je da joj obeća da će čuvati njezinu jazavčarku, Molly, ako joj se nešto dogodi.

- Znam da ćete se pobrinuti za nju - rekla mu je.

Na kraju je Margaret za nekoliko godina nadživjela Molly i zakopala je u svom dvorištu. No nastavila se brinuti o životinjama, osobito lutalicama. Kad je umrla, polovinu svog bogatstva u iznosu od 8,4 milijuna dolara (57,12 milijuna kuna) ostavila je skloništu za životinje Greenville Humane Society - iako s njima nikada nije imala nikakav kontakt - a drugu polovicu Zakladi Greenville Community, koja je novac podijelila organizacijama koje imaju potpomažu obrazovanje u ranom djetinjstvu i obrazovanje djece s posebnim potrebama. Novac je ostavila i raznim prijateljima i obitelji.

Margaretino bogatstvo šokiralo je većinu onih koji su je poznavali. Živjela je u skromnoj gradskoj kući i vozila se Greenvilleom u sivom modelu Cadillaca iz 1980-ih. Njezin je novac došao od nekoliko dionica koje joj je ostavio suprug, koji je umro 1983. godine.

- Iznimno je što nije skoro ništa potrošila na sebe, a uspjela je skupiti mnogo novca koji je željela usmjeriti u svoje najdraže dobrotvorne organizacije. Nisam upoznao mnogo takvih ljudi - rekao je Bob Morris, predsjednik Zaklade Greenville Community.

Ronald Read bio je pravi 'šljaker'. Iako je radio kao domar i na benzinskoj crpki, svaki dan je čitao Wall Street Journal prateći svoja ulaganja u Ford, IBM, Procter & Gamble i CVS Health. Kada je 2014. godine umro u 92. godini života, imao je 8 milijuna dolara (54,4 milijuna kuna).

Iako je pažljivo pratio kako njegova ulaganja rastu, novac je rijetko dirao.

Mnogi su njegovu skromnost često objašnjavali siromaštvom i svi su bili iznenađeni kada je veliki dio svog bogatstva, gotovo pet milijuna dolara (34 milijuna kuna), ostavio Memorijalnoj bolnici Brattleboro.

- Neki od nas znali su da ima nekih ulaganja, ali očito je imao još puno toga što nismo znali - rekao je njegov pastor Phillip Brown za Brattleboro Reformer.

Nisu svi dobročinitelji iz radničke klase marljivo štedjeli. Kathleen Magowan, učiteljica iz Simsburyja u Connecticutu, nije imala pojma da je bogata sve dok nije umrla 2011. godine, u 87. godini života. Nedugo prije nego što je preminula, posjetila je malu odvjetničku tvrtku radi pomoći u upravljanju imanjem. Kad su je pitali koliko ona misli da ima novca, Magowan je rekla oko 40.000 dolara (272.000 kuna), a imala je 6 milijuna (40,8 milijuna kuna).

Njezin brat blizanac, Robert Magowan, oduvijek je upravljao njihovim financijama. Živjeli su zajedno dok on nije umro 2010.

- Ona nikad nije imala potrebe za tolikim novcem - rekao je njezin odvjetnik Louis George za Hartford Courant.

Neki bi odmah krenuli trošili taj novac, ali ona je sve odlučila dati dobrotvornim udrugama. U oporuci je oko 34 milijuna kuna dala za 15 organizacija, zajedno s poklonima rođacima i susjedima i svakoj od škola u kojima je predavala ili bila učenica ostavila po 3,4 milijuna kuna.

- Svi je pamtimo kao učiteljicu koja je uvijek imala 'iskru u oku'. Voljela je razgovarati s različitim ljudima i svi su voljeli razgovarati s njom - rekla je Deene Morris za Hartford Courant.

