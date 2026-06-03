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Svijet 80-ih rekao 'ne' pušenju: Uključila se i Brooke Shields

Piše Ana Vukašinović,
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Svijet 80-ih rekao 'ne' pušenju: Uključila se i Brooke Shields

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernji list 3. lipnja 1981. pisao je kako su posebno aktivni bili nepušački pokreti u SAD-u i Zapadnoj Njemačkoj. Organizirane su kampanje, javne tribine i prosvjedi

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Početkom 1980-ih diljem svijeta sve je snažniji postajao pokret protiv pušenja. Dok su se paralelno razvijali ekološki programi za zaštitu okoliša, zdravstvene organizacije i građanske udruge sve su glasnije upozoravale na štetne posljedice duhanskog dima i pokretale kampanje za smanjenje broja pušača.

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