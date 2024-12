Svijet je dobio novo čudo. Samo rijetki su si ga mogli priuštiti

Televizori u boji, koji su danas neizostavni dio svakog doma, sredinom prošlog stoljeća bili su prava revolucija - ali samo za one koji su si ih mogli priuštiti. Prvi modeli pojavili su se na tržištu, no prodano ih je tek 200-tinjak. Na današnji dan 1953. godine pušteni su u prodaju. Kupci su bili luksuzni hoteli i bogataši, željni prikaza svog statusa kroz tehnologiju budućnosti. Cijena jednog takvog televizora iznosila je, današnjih, vrtoglavih 60.000 kuna, preračunato u današnju vrijednost. Osim što su bili nevjerojatno skupi, ti uređaji nisu bili ni praktični. Veliki poput ormara, ovi masivni setovi dominirali su prostorijama u kojima su se nalazili. Zbog toga su ih mnogi doživljavali više kao statusni simbol nego funkcionalni uređaj. Obični građani morali su čekati gotovo cijelo desetljeće da televizori u boji postanu pristupačniji i da svakodnevni programi u boji uđu u njihove domove, a to se dogodilo tek krajem 60-ih godina.

