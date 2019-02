Svima je rekla da joj muž ima 'mikroalat' - e sad će ju tužiti!

Čovjek čiji je mikropenis postao vruća tema na Redditu planira tužiti svoju suprugu zbog otkrivanja njegove tajne.

Neimenovana žena se obratila cijelom internetu za savjet nakon što joj je suprug priuštio 'malo' iznenađenje na medenom mjesecu, kada je par prvi put imao spolni odnos.

'Novopečena žena' je objavila svoju priču na Redditu, gdje je objasnila da njezin partner želi pričekati sa seksom do vjenčanja, jer je on jako 'staromodan'.

Nakon šest mjeseci zajedničkog života, par se zaručio i nakon još šest mjeseci se vjenčao. Cijelo to vrijeme muškarac je izbjegavao skinuti se pred, prvo svojom djevojkom, potom i zaručnicom. Međutim, nakon vjenčanja, došlo je vrijeme da se tajne razotkriju.

Ovo je supruga napisala u prvom postu na Redditu koji je dobio puno medijske pažnje:

Suprug (32) nije htio prije braka ulaziti u spolne odnose i na medenom mjesecu me, suprugu (27) 'iznenadio' mikropenisom.

Upravo sam se udala u subotu. Doslovno sam se vratila s medenog mjeseca prije par sati. Moj suprug nije religiozan, samo kaže da je 'staromodan'.

Par puta smo se mazili i zavodili, ali nikad prije braka nismo 'otišli do kraja'. Pokušala sam, ali on bi svaki put stao kad bi, po njegovom mišljenju, otišlo predaleko. U svakom slučaju, da ubrzamo do sadašnje situacije...

Jesam li ja šup** što sam strašno uznemirena što je razlog njegove 'staromodnosti' i čekanja bio potpuno drugačiji od onog što sam ja mislila?

Foto: Večernji.hr

Neću ga osramotiti i iskreno ne znam ni kako ću razgovarati o tome s njim (i ne tražim savjet).

Iskreno, kad sam otkrila sam se normalno ponašala, pa čak sam i s njim otišla kasnije u grad. Ali se osjećam prevareno. Poput polu-istine... Ili mi je nešto namjerno prešutio. To je, u najmanju ruku, bilo neočekivano.

Priča je brzo privukla mnogo pozornosti, a jedan čovjek ju je i podijelio na Facebooku, gdje je priču vidio i suprug. Iako njegova žena nije dala nikakva imena, čovjek je prestravljen da će ljudi otkriti o kome se radi i sad joj prijeti da će ju ostaviti i tužiti.

Zabrinuta žena podijelila je s Redditom tu novost - koja, doduše, vjerojatno nije bila najbolja ideja, s obzirom na to da ju je njezin prvi post i doveo do te situacije.

- Moj muž je vidio moj post i kaže da me želi ostaviti i tužiti me? Kaže da želi poništenje braka i da razmišlja o tužbi zbog klevete karaktera - piše britanski Mirror.

Kaže da je samo pitanje vremena kad će netko javno obznaniti njegov identitet.

Vidio je post preko svog starog prijatelja koji je znao da ima mikropenis i da se upravo oženio. Ne zna kome je još rekao da je moj muž u pitanju. Osjećam se kao da sam ja šup** u ovoj priči. Potpuno je devastiran time što sam javno pisala o njemu.

Korisnica Reddita je naposljetku objasnila da je razgovarala sa svojim mužem o tome te da joj je rekao da ga je strah da će ga ljudi početi ogovarati. Nažalost, čini se da su se njegovi strahovi ostvarili zahvaljujući njezinim postovima.

Foto: Dreamstime

Nastavila je:

Prošlog tjedna sam mu rekla kako mislim da je to namjerno zatajio od mene na što mi je rekao da je bio uvjeren da ću ga ostaviti kad vidim da ima mikropenis.

Također mi je rekao da je želio razgovarati sa mnom o tome prije vjenčanja, ali da se bojao da ću zbog toga otkazati vjenčanje i da će ga onda obje obitelji ogovarati te da bi ga to slomilo.

Što je u osnovi ono što sam ja učinila sa cijelim svijetom preko Reddita, ali on to nije znao do sinoć jer mu nisam rekla da sam o tom problemu pisala na Redditu.

Mislim da je moral ove priče, ne dijelite zabrinutosti o svojem partneru s cijelim svijetom. Bolje je da mu osobno kažete nego da vaši problemi do njega stignu putem društvene mreže.

