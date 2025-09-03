Obavijesti

ATRAKTIVNA PASMINA

Svjetska elita dobermana za vikend stiže u Veliku Goricu!

Svjetska elita dobermana za vikend stiže u Veliku Goricu!
Velika Gorica bila je domaćin Svjetskog prvenstva pasmine doberman, stiglo je 400 pasa iz cijelog svijeta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo dobermana okuplja preko 300 pasa iz cijelog svijeta. Ne propustite priliku 6. i 7. rujna vidjeti najbolje dobermane i osjetiti strast koja povezuje ljude

Po drugi put u organizaciji Doberman Kluba Zagreb - Hrvatska, 6. i 7. rujna Velika Gorica postaje mjesto okupljanja najboljih dobermana na svijetu, na još jednom Svjetskom prvenstvu.

- Za najboljeg od najboljih, na ovom prestižnom natjecanju borit će se više od 300 dobermana koji dolaze iz cijelog svijeta, pa ćemo tako imati priliku vidjeti 'naše' europske pse, ali i one iz Turske, SAD-a, Indonezije ili Japana. Dodatni "začin" je i sudačka postava koju čine najbolji poznavatelji pasmine i dugogodišnji vrhunski uzgajivači - to su predsjednik IDC-a (Svjetskog doberman kluba) Thomas Becht i Rudi Killmaier iz Njemačke, Didier Tachain iz Francuske i predsjednik kluba i dopredsjednik IDC-a, Miroslav Bedeković - poručuju organizatori.

Dani dobermana u Velikoj Gorici počinju godišnjim kongresom IDC-a u petak, 5.9., a nastavljaju se svečanim otvorenjem prvenstva u subotu 6. rujna u 9:30 sati na terenu SRC Udarnik u Kurilovcu. Dva dana natjecanja okupit će zasigurno i brojne posjetitelje, ne samo ljubitelje ove poznate i atraktivne pasmine, već i sve druge ljubitelje pasa, dobrog druženja i sportskog uzbuđenja.

Velika Gorica bila je domaćin Svjetskog prvenstva pasmine doberman, stiglo je 400 pasa iz cijelog svijeta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Na prvom prvenstvu održanom na istom mjestu 2022. godine ostali smo zatečeni brojem posjetitelja, cjelokupna atmosfera je bila na zaista zavidnom, svjetskom nivou, a ove godine organizator je pokušao podići letvicu kvalitete još više.

Velika Gorica bila je domaćin Svjetskog prvenstva pasmine doberman, stiglo je 400 pasa iz cijelog svijeta | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Pozivamo vas da u što većem broju dođete pogledati i osjetiti ovo natjecanje kakvo se ne događa često u našim krajevima i uvjerite se kako strast prema dobermanima može povezati kulture, ljude i različite svjetove - poručuju organizatori, piše vgdanas.

Pogledajte i galeriju fotografija sa Svjetskog prvenstva za dobermane u Velikoj Gorici iz 2022. godine.

