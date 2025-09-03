Svjetska elita dobermana za vikend stiže u Veliku Goricu!

Po drugi put u organizaciji Doberman Kluba Zagreb - Hrvatska, 6. i 7. rujna Velika Gorica postaje mjesto okupljanja najboljih dobermana na svijetu, na još jednom Svjetskom prvenstvu.

- Za najboljeg od najboljih, na ovom prestižnom natjecanju borit će se više od 300 dobermana koji dolaze iz cijelog svijeta, pa ćemo tako imati priliku vidjeti 'naše' europske pse, ali i one iz Turske, SAD-a, Indonezije ili Japana. Dodatni "začin" je i sudačka postava koju čine najbolji poznavatelji pasmine i dugogodišnji vrhunski uzgajivači - to su predsjednik IDC-a (Svjetskog doberman kluba) Thomas Becht i Rudi Killmaier iz Njemačke, Didier Tachain iz Francuske i predsjednik kluba i dopredsjednik IDC-a, Miroslav Bedeković - poručuju organizatori.

Dani dobermana u Velikoj Gorici počinju godišnjim kongresom IDC-a u petak, 5.9., a nastavljaju se svečanim otvorenjem prvenstva u subotu 6. rujna u 9:30 sati na terenu SRC Udarnik u Kurilovcu. Dva dana natjecanja okupit će zasigurno i brojne posjetitelje, ne samo ljubitelje ove poznate i atraktivne pasmine, već i sve druge ljubitelje pasa, dobrog druženja i sportskog uzbuđenja.

Velika Gorica bila je domaćin Svjetskog prvenstva pasmine doberman, stiglo je 400 pasa iz cijelog svijeta

Na prvom prvenstvu održanom na istom mjestu 2022. godine ostali smo zatečeni brojem posjetitelja, cjelokupna atmosfera je bila na zaista zavidnom, svjetskom nivou, a ove godine organizator je pokušao podići letvicu kvalitete još više.

Velika Gorica bila je domaćin Svjetskog prvenstva pasmine doberman, stiglo je 400 pasa iz cijelog svijeta

- Pozivamo vas da u što većem broju dođete pogledati i osjetiti ovo natjecanje kakvo se ne događa često u našim krajevima i uvjerite se kako strast prema dobermanima može povezati kulture, ljude i različite svjetove - poručuju organizatori, piše vgdanas.

Pogledajte i galeriju fotografija sa Svjetskog prvenstva za dobermane u Velikoj Gorici iz 2022. godine.