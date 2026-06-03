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Svjetski dan bicikla: Šaljite nam slike svog ljubimca na 2 kotača

Piše 24sata,
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Svjetski dan bicikla: Šaljite nam slike svog ljubimca na 2 kotača
Foto: DREAMSTIME

Danas je dan posvećen svima koji gradom prolaze na dva kotača - od jutarnjih vožnji do vikend izleta. U tom duhu, želimo vidjeti vaše bicikle! Pošaljite nam fotke i budite dio naše biciklističke galerije

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Danas obilježavamo Svjetski dan bicikla, idealnu priliku da proslavimo jedan od najpopularnijih i najzdravijih načina kretanja. Bicikl je za mnoge postao puno više od prijevoznog sredstva - on je svakodnevni pratitelj na putu do posla, škole ili rekreacije, ali i 'ljubimac na dva kotača' bez kojeg se teško može zamisliti dan.

Zato vas pozivamo da nam pošaljete fotografije svojih bicikala - bilo da se radi o starom pouzdanom modelu, novom gradskom biciklu ili onom koji vas vjerno prati na vikend izletima. Najbolje fotografije ćemo objaviti u posebnoj galeriji.

Pošaljite nam svoje slike i pokažite kako izgleda vaš 'ljubimac na dva kotača' u akciji!

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