TREBA VIDJETI TISAK Svojom pojavom zaludjela cijeli Zagreb, čak i cara Franju Josipa, dok ju je Dežman strpljivo čekao

'Gledajući našu Šramicu, imate taj osjećaj slučajnosti: kao da se slučajno među nama rodila, kao da je u Zagrebu slučajno odrasla kći kakvog Lovelacea i kakve Ade Byron. Zato ona nije gospođa Lj. pl. Šram, koliko prava pravcata Lady Šram. Njena spoljašnjost ima sve odlike dame engleske aristokracije; kožu – krv i mlijeko, plavu zlatnu kosu, vječni djetinji tip, velike modre oči, energičan bajronski podbradak. Visina srednja, ali stas je tako pravilan, da je naoko mnogo viša, napisao je jednom prilikom veliki Antun Gustav Matoš, pišući o poznatoj zagrebačkoj ljepotici u koju je bila zaljubljena većina 'muškog občinstva u Zagrebu', omiljenoj glumici Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) koja je na kazališne daske stala već sa 16 godina.

- Kad je gledate, pomišljate na liriku starog Spancera, na portrete Van Dyckove i Lowrenceove, i na opjevanu Anabelu Lee, pa postajete ozbiljni, gotovo melankolični kao kod lijepih slika i lijepih mramornih kipova… No, Lady Šram nije samo slika, već i muzika. Njen organ, organ viole i mjesečinaste oboe, njen glas je od baršuna, pa nas podsjeća na neodoljiva grla bijelih sirena i na dubine u kojima stanuje plava vila Lorelay. Razmaženost prpošnog crescenda i tužnog descresenda, djeteta, djevice, žene, vještice i demona: svega toga ima u tom glasu, kad se sva lady Šram pretvori u bijeli snijeg i u crvene jagode svojih usta i taj glas kao pjesmu, kao melodiju, bez obzira na riječi, na libreto…- piše Matoš. Zato ne treba čuditi ni legenda o tome da je čuvena Ljerka Šram navodno posve očarala i samog cara Franju Josipa I., kad je 1985. došao na otvorenje nove zgrade HNK i tom je prigodom 21-godišnju Ljerku gledao na pozornici u ulozi – dječaka. No, jedan ju je čovjek toliko obožavao da se njihova priča slobodno može poistovjetiti a pričom o Romeu i Juliji.

Bio je to ugledni zagrebački liječnik i utjecajni novinar te urednik 'Obzora', Milivoj Dežman, koji je pisao pod pseudonimom Ivanov (u čast svom ocu, rano preminulome liječniku i političaru Ivanu Dežmanu). Bio je nevjerojatno strpljivi udvarač koji je zbog Ljerkine bolesti na kraju postao glavni inicijator i voditelj izgradnje prve bolnice za plućne bolesti na jugu Europe, sanatorija za liječenje sušice (tuberkuloze) na Brestovcu, na obroncima Medvednice.

Ljerka Šram rodila se 19. siječnja 1874., kao treće dijete u obitelji, nakon dva sina. Rasla je u kući koju je u prvoj polovici devetnaestoga stoljeća dao sagraditi njen djed Karlo Šram (Schram), koji je 1828. došao u Zagreb i zaposlio se kod tadašnjeg bana Ignjata Gyulaya. Služio je kao tzv. Haushofmeister, ili neka vrsta upravitelja, s nizom drugih ovlasti. Njegov sin, Ljerkin otac Lavoslav, već s dvadeset godina položio je odvjetnički ispit i postao odvjetnik. Kako se u međuvremenu i formalno pohrvatio, izabran je za saborskog zastupnika, a onda i za potpredsjednika Sabora. Činjenica da je bio unionist i mađaron pomogla je da 1880. dobije i plemićku titulu. Kako je kao odvjetnik dobro zarađivao, uklapao se u prosjek višeg građanskog staleža i dom u kojem je Ljerka odrasla nije se isticao u odnosu na ostale gornjogradske građanske kuće.

Kako u svome romanu 'Lady Šram' slikovito piše veliki zaljubljenik u Zagreb i njegovu povijest Zvonimir Milčec, Ljerka i Milivoj rođeni su i rasli u istoj ulici. Ljerka na uglu Streljačke, a Milivoj stotinjak metara više, na broju 41, nasuprot kući Slave i Augusta Šenoe. I Dežmanovi i Šramovi pripadali su krugu uglednijih i utjecajnijih obitelji u gradu. Milivojev otac Ivan Dežman bio je liječnik, književnik i saborski zastupnik, no obitelj je rano zadesila tragedija: otac Milivoja Dežmana umro je rano, navršivši 33 godine, i to od kolere. Najmlađem Milivoju bila su jedva dva mjeseca.

Ljerka i Milivoj često su se družili kao djeca, piše Snješka Šlibar u svojoj monografiji 'Brestovac Blues: Tajne priče s Medvednice'. Naime, Milivoj je često 'bježao' od dviju starijih sestara kod kuće i dolazio se igrati s Ljerkinom braćom, posebno s bratom Vladimirom, s kojim je išao u školu. Ona se u to vrijeme još rado igrala s dječacima, pa su dosta vremena provodili zajedno. No, nakon što je on nekoliko godina proveo u internatu, nisu se viđali. Tako ju je na jednoj amaterskoj predstavi koju je odigrala jedva prepoznao. I odmah ga je očarala svojom pojavom. Njemu je bilo 16, njoj 15 godina. Ostao je zaluđen time u kakvu se ljepoticu pretvorila i tad je sam sebi rekao: Ova ili nikoja druga! O tome čak i sam piše, iako prikriveno, bez isticanja njenog imena:

'Čim se pokazala, bila je kraljica, pobjednica. Visoka i vitka, dražesno ovalno lice. Krasna ukusna toiletta. Šeširić, kao ulanka, gubio se u bujnoj tamnoj kosi. One našišurene kose, uredjene kod kuće željezom, izvrsno joj pristajale; oči kao od ocijela; pogled pronicav, bistar... Koliko opojne zamamljivosti u svem biću njenom! Pobjedonosno je koračala... Jedan pogled, kad su se sreli i samo lako rumenilo odavalo im je čustva...'.

Iako je Milivoj dotad sanjao o studiju medicine, na koji je trebao otići zahvaljujući stipendiji biskupa Jurja Strossmayera, koji je kumstvom povezan s obitelji, pomisao da ode od nje u Beč postala mu je strašno teška. Čekajući taj odlazak, krišom je ljubomorno promatrao brojne mladiće koji su joj se udvarali na priredbama i plesovima u Građanskoj streljani u Tuškancu, u Glazbenom zavodu, ili na druženju sa zajedničkim prijateljima, prateći ju u stopu. Na kraju je otišao na studij, nadajući se da će ga čekati. U početku, njena pisma stižu redovito, a onda su prestala dolaziti i do njega stiže vijest da se zaručila.

- Dežman navodno nije bio osobito lijep čovjek, snažne građe, grubih crta lica, predugačkih ruku, iako s fascinantnim pogledom. No, nije se plašio toga što se u Ljerku Šram osim njega zaljubljuje i cijeli Zagreb. Smatrao je da ih svojom 'intelektualnošću' sve nadvisuje. Kao liječnik i istaknuti kulturni djelatnik ponudit će Ljerki svu sigurnost koja joj je potrebna da bi na miru mogla nastupati. Pun je planova o zajedničkom životu – opisuje svoja saznanja iz istraživanja o Milivoju Dežmanu Milana Vuković Runjić, u svojoj knjizi 'Proklete Hrvatice'. No, Ljerka se ipak 1895. zaručila za šarmera Aleksandra Isakovića, pravnika i pastorka njezinog glumačkog mentora, hrvatskog glumca, redatelja i intendanta Adama Mandovića, koji je 1874. preuzeo funkciju redatelja i ravnatelja Drame HNK, a 1902. postao intendantom kazališta.

Dežman je zbog zaruka bio šokiran i ljut, no ujedno uvjeren da one neće potrajati. No, kad je uskoro od majke dobio plakat povodom otvaranja HNK, istog onog na kojem se pojavio i car Franjo Josip, na kojem je Ispred imena Ljerke Šram pisalo 'gđa', mnoge su nade potonule. Tad je u svoj dnevnik zapisao: 'Fakat je da sam zaljubljen, a ona nije. I da po svoj prilici nikad neće ni biti. Radio sam sve za nju, a sad mi je sve veselje otišlo... Pa, ipak čekam, osobito kad mi logika veli da ona mora doći opet k meni...

Odmah je odlučio otputovati u Zagreb na otvorenje kazališta. I dok su se gledatelji divili ljepoti HNK-a i Bukovčevom zastoru 'Hrvatski preporod', on je gledao samo prema gospođi Ljerki Isaković koja ga je teško razočarala. Nešto prije toga Dežman je zapisao: '…u svojem nemoćnom bijesu jako želim da joj se vrat skrha, zlobno želim da se posvađaju. Lažem kad velim da joj želim sreću. Nije istina. Volio bih je vidjeti u blatu - da je onda mogu izdići – opisuje Milana Vuković Runjić u knjizi 'Proklete Hrvatice' ljutnju nesretnog Dežmana. Godinu kasnije, Ljerka je rodila sina Sašu.

Ipak, Dežman ne gubi nadu, pokazalo se, s pravom. Kad je na vrhuncu karijere slavila desetu godišnjicu rada, iza nje su već bile neke od nezaboravnih uloga. Posebno se istaknula kao Katarina Hübscher u Sardouovoj komediji 'Madame Sans-Gêne', zatim kao Toinette u 'Umišljenom bolesniku', u 'Krčmarici Mirandolini' (uloga Mirandoline), kao Desdemona u 'Otelu', Katarina u 'Ukroćenoj goropadnici', Roxana u 'Cyrano de Bergerac' i tako dalje…

No,na toj velikoj proslavi njen muž se uopće nije pojavio, već joj je samo čestitao telegramom. U to je vrijeme Aleksandar već zapao u dugove, pronevjerivši novac iz Prve hrvatske štedionice u kojoj je radio, zbog čega je morao nestati iz Zagreba. Bilo mu je važno samo da izbjegne aferu i zatvorsku kaznu. Nastavio je živjeti kao odvjetnik u Osijeku, piše Vuković Runjić, dok neki zapisi ukazuju na to da se Ljerki i sinu više nije javljao.

Dežman je u to vrijeme radio u bolnici Milosrdne braće na Jelačićevu trgu i odmah joj je ponudio pomoć. Postavio se kao njen zaštitnik, a Sašu prihvatio kao svoje dijete. Tad su navodno počeli živjeti zajedno. Naime, iz nevelikog telefonskog imenika za Grad Zagreb iz 1911. godine vidi se da su imali isti broj telefona i adresu: Prilaz 12. No, mnogi povjesničari ni za to razdoblje nisu sa sigurnošću bili spremni zaključiti da su Ljerka i Milivoj i fizički 'konzumirali' svoju vezu, odnosno živjeli zajedno kao ljubavnici. S obzirom da nikad nisu bili vjenčani, po tome što su dijelili adresu bili su vrlo napredan izuzetak za Zagreb toga vremena, piše Snješka Šlibar.

No, njihova sreća je trajala tek desetak godina. Kad je Ljerki nakon izvedbe 'Kneginje Jelene' 1903. godine iznenada pozlilo, dijagnoza liječnika je bila tuberkuloza. Dežman je u to vrijeme već liječio brojne radnike oboljele od tuberkuloze i godinama je sudjelovao u razgovorima s kolegama i zagrebačkim uglednicima o tome kako bi bilo nužno izgraditi specijalnu bolnicu za njihovo liječenje. Njegov najvažniji pacijent tad mu je dao vjetar u leđa za to da se počne boriti da se lječilište izgradi, kako bi joj pomogao. Tako je počeo skupljati darove i pomoć za izgradnju sanatorija.

Grof Miroslav Kulmer darovao je zemljište od 10 jutara, smješteno na 840 metara nadmorske visine, na Medvednici, a novac za gradnju lječilišta prikupljen je na priredbama i lutrijom, te prodajom slika koje su darovali poznati hrvatski umjetnici Vlaho Bukovac, Oton Iveković, Menci Clement Crnčić i Celestin Medović. Samu gradnju vodio je arhitektonski ured Benedikt i Baranyai, a vijest da je svima omiljena glumica bolesna dodatno je potaknula želju mnogih da pomognu. Tako je gradnja sanatorija trajala 'samo' šest godina, što je za ono vrijeme bio rekord.

Brestovac je završen početkom 1909., a prvih 40 bolesnika uselilo je u svibnju iste godine. Broj ležaja je stalno rastao i sanatorij se širio. Zahvaljujući lječilištu, stopa smrtnosti pomalo se smanjivala. U tadašnjim kronikama zapisano je: ‘Otkad je podignut sanatorij, Šramica mu je prva i kroz četiri godine redovita pacijentica. Ljetnih bi mjeseci redovito prebivala gore, sve dok ne bi počelo padati žuto lišće s tih naših dubrava i dok nisu počele sipiti jesenske kiše'. No, nakon četiri godine njenog liječenja došlo je do pogoršanja i 26. studenog 1913. godine je preminula. Nema zapisa o tome kako je izgledao njen zadnji dan, zna se samo da je umrla Milivoju na rukama, te da je on osobno njeno tijelo iz bolničkog kreveta prebacio u lijes. Imala je nepunih 39 godina.

'Danas u 9 sati u jutro oprostila se nakon duge patničke bolesti od života, odlična hrvatska glumica, članica hrvatskog zemaljskog kazališta gđa. Ljerka pl. Šram. Okružena rodbinom i prijateljima, koji su joj olakšali tešku njezinu bolest, izdahnula je mirno i spokojno sa smiješkom na usnama kao da zahvaljuje smrti, što ju je riješila muka…' objavio je Obzor 27. studenog 1913. godine. Dežman je idućeg dana otputovao, navodno s njenim prstenom na ruci, na koji je ugravirao datum njene smrti. Kad se vratio, nikome nije pričao o svojoj ljubavi, do kraja života ostao je posvećen radu na širenju Brestovca, kako bi pomogao što većem broju ljudi. Iako bi to i danas moglo biti vrlo posjećeno odmaralište, zgrade koje su činile lječilište u međuvremenu, na žalost, samo propadaju, tek je dio prostora neko vrijeme koristio paintball klub.

Tijekom Drugog svjetskog rata Brestovac je služio kao bolnica za ranjenike, Nijemce, domobrane i ustaše. Partizani su 1945. smaknuli sve pacijente, te bolnicu poslije koristili za ranjenike partizane. Sanatorij je radio još neko vrijeme nakon rata, a šezdesetih godina zauvijek je zatvoren, jer je zahvaljujući cjepivu protiv tuberkuloze bolest gotovo iskorijenjena. Iako bi Brestovac i danas morao biti vrlo posjećeno odmaralište, otad, na žalost, propada i veći dio kompleksa se ne koristi, a jedini su stanovnici bolnice, navodno – duhovi. Jedna od legendi kaže da se oko Brestovca u ponoć može susresti duh Ljerke Šram…





