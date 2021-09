August McLaughlin, američka novinarka koja piše o seks i zdravstvenih tema je u kolumni otvoreno progovorila o vlastitom iskustvu sa 'škakljivim temama', a iskreno je priznala i da joj je otkriće masturbacije u 30-im godinama života promijenilo život na bolje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovo je njezina ispovijest:

Do 30. godine pročitala sam puno o tome što mogu očekivati u sljedećem desetljeću života. Prema onome što sam čitala trebala sam se osjećati samouvjerenije, biti usmjerenija. Trebao je slijediti period u životu s manje kaosa, sa snažnijim osjećajem za sebe. No nisam očekivala promjene u samo nekoliko mjeseci. Niti jedan "Što možete očekivati u tridesetima" vodič nije me pripremio za jednu noć na plahtama s ružičastim dildom u ruci. Večer je započela manje uzbudljivo.

Bila sam doma sa Zoe, mojim američkim buldogom, tražila što ću gledati na Netflixu i razmišljala o općenitom osjećaju praznine koji me ispunjavao. Bila sam u braku već godinu dana, a suprug je radio vani. Obožavala sam svoju karijeru spisateljice više od bilo koje druge karijere. Čak je i poremećaj jedenja koji me gotovo upropastio u dvadesetima sad bio iza mene.

Imala sam razloga osjećati se zadovoljno i sretno, a opet sam svako toliko osjećala nezadovoljstvo. Osjećala sam se kao Bridget Jones, samo uz veću dozu očaja. Zatvorila sam oči i molila se bogovima Netflixa da mi pošalju nešto što mogu gledati. Možda nisam trebala tako ozbiljno planirati. Veselila sam se pogledati Diary of a Nymphomaniac, francuski film o ženi velikog seksualnog apetita. Lizanje, penetracija i poljupci ispunili su ekran zajedno s erotskim uzdisanjem, i tad mi je postalo jasno za čim žudi moje tijelo i čemu sam se toliko odupirala.

- Zašto jednostavno ne uzmeš vibrator? - prisjetila sam se riječi prijateljice Tracy kad mi je sugerirala da trebam više seksa dok sam se bavila glumom i modelingom.

- Ja TO ne radim - odgovorila sam, pritom pod TO misleći na masturbaciju. Otkad sam se preselila u Los Angeles često sam bila sama. Od srednje škole do dvadesetih godina skakala sam iz veze u vezu. Kad definirate seksualnost u kontekstu para, lagano je zaboraviti da je tvoja seksualnost prva i samo tvoja. Bez razmišljanja ruka mi je odlutala u međunožje i osjetila sam vlažnost kroz gaćice. Volim penetraciju i za mene nikad nije bilo koristi od trljanja. Ipak sam pokušala, no to me dodatno napalilo bez da sam išta mogla poduzeti. Trebala sam se napuniti, ali ne prstima. Čekaj. Ružičasti dildo! Dobila sam ga kao vjenčani dar i spremila negdje u ladicu pod "možda jednog dana".

Došao je taj dan. Hoću li? Srce mi je lupalo i pojurila sam prema ormaru u spavaćoj sobi, osjećajući se kao tinejdžerica koja se prvi put spetljala s nekim. Potrgala sam kutiju i pogledala ružičasti falus, osjećajući veliku avanturu. Na krevet sam poslagala jastuke i popela se na njih te se namjestila kao da ću uzjahati ljubavnika. Čim sam stavila dildo i započela se snažnije njihati, osjećaj zadovoljstva mi je ispunio tijelo. Svršila sam snažno, ali nisam se imala za koga uhvatiti. Srušila sam se na krevet plačući, promatrajući rumenilo svoje kože.

Nisam mogla vjerovati. Sama sam sebe natjerala da svršim. Onda sam napravila nešto što bi napravila svaka racionalna osoba - nazvala sam muža na posao da s njim podijelim vijest. Koliko god da je vrijeme bilo čudno, budući da je bio okružen kolegama, njegova podrška bila je nezamisliva. Sljedećih sati i dana razmišljala sam o pitanjima s kojima se ranije nisam susretala. Zašto ranije nisam masturbirala? Možda zato što mi je netko iz obitelji jednom rekao da se "tamo dolje" ne treba dirati te da je to najbolji put za pakao. Možda zato što sam upila poruku da je seks rezerviran za ozbiljne veze, poželjno brak, te nisam ništa naučila o ženskoj seksualnosti.

Kako bi ranija masturbacija utjecala na moj život? Znam da ne može nadomjestiti partnera, ali bi li učvrstila prijašnje veze koje sam imala da sam znala umijeće samozadovoljavanja? Bih li se borila s emocijama? Gledajući unazad, nema sumnje da bi mnogi aspekti mog života bili manje teški i daleko veseliji. Od puberteta do dvadesetih kad sam se osjećala podjednako nesigurno i bila očajna za interesom drugog spola, igra sa sobom bila bi snažan melem zbog kojeg bih se riješila stresa, imala bih pozitivniju sliku o svom tijelu, kao i bolji osjećaj autonomije.

Možda bi mi pomoglo i da se ne izgladnjujem do točke blizu smrti. Za mene je ta noć donijela veliku promjenu jer ne samo da sam masturbaciju prihvatila i postala mi je dio prakse, nego sam ohrabrila i druge vlasnice vulvi da je i same iskušaju. Solo igra za mene je skinula slojeve prašine i srama koji su se godinama nagomilavali nakon terapija i rada na sebi. Omogućilo mi je da bolje razumijem svoje tijelo, učvrstilo mi je vezu sa suprugom i olakšalo teške dane.

Sad se približavam četrdesetima i nisam sigurna što će mi donijeti novo desetljeće. Ipak, znam što ću donijeti u njega: još veći osjećaj samouvjerenosti koji se protegnuo i izvan spavaće sobe. Iznad svega, ovo me putovanje naučilo da kad pronađemo vremena za užitak, možemo voditi bogatije i smislenije živote.