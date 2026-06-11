Tableta umjesto treninga? Znanstvenici su korak bliže lijeku koji oponaša tjelovježbu

Istraživači diljem svijeta razvijaju spojeve koji uspješno oponašaju učinke vježbanja na životinjskim modelima, nudeći novu nadu pacijentima kojima je tjelesna aktivnost onemogućena zbog bolesti, starosti ili invaliditeta.

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Mapa mišićnih promjena kao ključ uspjeha

Dugo se smatralo da je vježbanje previše složen proces da bi se moglo sažeti u jednu tabletu, i znanost to potvrđuje. Tjelovježba nije samo sagorijevanje kalorija; ona pokreće kaskadu tisuća molekularnih promjena unutar mišićnih stanica koje utječu na cijeli organizam. Značajan proboj u razumijevanju te složenosti postigao je tim sa Sveučilišta u Sydneyu, koji je stvorio prvu sveobuhvatnu mapu molekularnih promjena nakon vježbanja. Analizirajući uzorke mišića nakon samo deset minuta intenzivnog treninga, otkrili su više od tisuću promjena.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Vježbanje je najmoćnija terapija za mnoge ljudske bolesti, uključujući dijabetes tipa 2, kardiovaskularne i neurološke poremećaje - rekao je profesor David James, voditelj istraživanja.

Njegov tim je dokazao da bilo koji lijek koji želi oponašati vježbanje neće moći ciljati samo jednu molekulu, već će morati djelovati na više meta i metaboličkih putova istovremeno. Upravo ta 'mapa' danas služi kao temelj za razvoj nove generacije lijekova.

Novi spojevi koji obećavaju

Na tragu tih spoznaja, nekoliko je laboratorija razvilo obećavajuće spojeve, takozvane mimetike vježbanja, koji su u ranim fazama testiranja pokazali impresivne rezultate.

Izdržljivost maratonca bez trčanja

Jedan od najnaprednijih kandidata je spoj nazvan SLU-PP-332, razvijen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Washington pod vodstvom medicinskog kemičara Bahaae Elgendyja. Ovaj spoj aktivira skupinu proteina poznatih kao receptori povezani s estrogenom, koji su ključni za regulaciju potrošnje energije u mišićima, srcu i mozgu. Djelovanjem na te receptore, lijek u osnovi 'uvjerava' mišiće da prolaze kroz naporan trening izdržljivosti.

U pokusima, lijek je značajno povećao izdržljivost miševa, omogućivši im da trče gotovo 50 posto dalje nego prije. Kada su ga davali pretilim miševima, životinje su izgubile 12 posto tjelesne težine tijekom mjesec dana, a da pritom nisu smanjile unos hrane niti se više kretale. Lijek je potaknuo njihove mišiće da kao primarni izvor goriva koriste masne kiseline umjesto glukoze, što je metabolička promjena karakteristična za utrenirane sportaše.

Od Danske do Japana: Istraživanja diljem svijeta

Istraživanja se provode i u drugim dijelovima svijeta. Znanstvenici u Danskoj razvili su lijek kodnog naziva LaKe, za koji tvrde da u tijelu stvara metaboličko stanje jednako onome nakon pretrčanih deset kilometara velikom brzinom. U Japanu je, pak, identificiran spoj lokamidazol koji je u testovima na miševima doveo do povećanja mišićne mase i snage, te veće otpornosti na umor.

Kome je tableta za vježbanje doista namijenjena?

Iako mediji često govore o 'tableti za lijene', znanstvenici naglašavaju da cilj nije zamijeniti zdrav način života za one koji mogu vježbati. Glavna primjena ovih lijekova bila bi u medicini, kao terapija za ljude koji su zbog bolesti ili starosti izgubili mišićnu masu i snagu. To uključuje pacijente s rakom koji pate od kaheksije, starije osobe sa sarkopenijom, kao i oboljele od zatajenja srca ili neurodegenerativnih bolesti.

Foto: Miguel Tamayo Fotografia

Posebno aktualna primjena mogla bi biti kod pacijenata koji koriste novu generaciju lijekova za mršavljenje, poput Ozempica. Iako iznimno učinkoviti u smanjenju tjelesne težine, ti lijekovi često dovode i do značajnog gubitka mišićne mase. Mimetik vježbanja mogao bi pomoći u očuvanju mišića tijekom mršavljenja, čime bi se osigurali bolji i dugoročniji zdravstveni ishodi. Svi su spojevi još u pretkliničkoj fazi, no predstavljaju važan korak prema budućnosti u kojoj će se blagodati vježbanja moći, barem djelomično, pružiti i onima kojima su najpotrebnije.

Ne možemo zamijeniti tjelovježbu; vježba je važna na svim razinama. No, u mnogim slučajevima potrebna je zamjena - izjavio je Bahaa Elgendy.



*kreirano preko AI-ja