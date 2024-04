Tajna dobrog vođenja ljubavi ne krije se u mnoštvu centimetara

Muškarci koji nisu prirodno obdareni centimetrima tamo gdje se to posebno računa često vjeruju da ne mogu zadovoljiti ženu, što ih može dovesti do problema u seksualnom životu. No, ako je priroda podbacila, to ne znači da ne možete ostvariti velike uspjehe na muško-ženskom polju. Prvo rijetki su oni koji ne mogu doseći erekciju koja bi zadovoljila svaku ženu, a osim toga – postoje vještine koje su puno korisnije od same veličine za to da oba partnera dožive eksploziju u krevetu.

Bitno je samo poraditi na tim vještinama, odnosno redovito trenirati, kaže Amy Boyaijan, suosnivačica i direktorica kompanije za seksualni wellness, koja se bavi edukacijom partnera za postizanje užitka u seksu.

- Dobar seks je stvar komunikacije, povjerenja, prihvaćanja stvari kakve jesu i korištenja svega onog što vi i partner imate, a što vas može dovesti do vrhunca, dodaje. Evo nekoliko savjeta o tehnikama i pozama koje su ona i kolege iz branše ponudili muškarcima koji misle da su 'zakinuti' kad je riječ o veličini:

Poza spojene žlice

Kad žena leži na boku, a muškarac je priljubljen uz njena leđa, bokove i stražnjicu, to potiče snažan osjećaj povezanosti. Osim toga, tako se smanjuje razmak između muškog i ženskog spolnog organa, koji bi doveo do toga da mali primjerak djeluje još manje. A slobodne muške ruke bez pardona mogu prošetati preko grudi, trbuha i stimulirati ženin klitoris, što dodatno povećava zadovoljstvo.

Dobra stara doggy poza

Kad muškarac priđe partnerici iza leđa i upravlja 'uzdama', to mu omogućava dublju penetraciju, dok žena naginjanjem prema naprijed ili povlačenjem prema nazad može kontrolirati brzinu, kut i dubinu pritiska.

Dodatna je prednost u mogućnosti da žena zavrti guzom, tvrde stručnjaci, a ljepoti odnosa moglo bi pridonijeti i to da okrenete glave u strnu kako bi bio moguć i kontakt očima. Pružite li ruke i njima obuhvatite ženine grudi, ili se primite stimulacije klitorisa, dojam će biti još bolji.

Okrenuta jahačica

U ovom slučaju žena partneru treba sjesti u krilo, ali okrenuta njemu leđima, s nogama koje su što bliže priljubljene uz tijelo, jer to omogućava stiskanje vagine. To će omogućiti da bolje osjetite partnera.

Poza ženi daje više mogućnosti da kontrolira brzinu i dubinu penetracije, a ako sve to ne pomaže, pomozite si - jastukom. Treba ga podmetnuti pod muškarčevu stražnjicu, kako bi ključan dio tijela bio malo podignut.

Oralni seks

Većina žena koje pružaju oralni seks složit će se da je to ugodnije s partnerima koji nisu pretjerano obdareni. Naime, manje se treba koncentrirati na to da izbjegne gušenje, pa se može više posvetiti tome kako da partneru pruži veći užitak.

Imajte na umu da je i s alatom manjeg formata važno dobro ga navlažiti, kako bi akcija bila ugodnija.

Misionarski užitak

Analni seks mnogima predstavlja užitak, a on je zasigurno veći ako je penis manji. A analni seks u misionarskom položaju, dok se partneri gledaju u oči, pojačava dojam intimne povezanosti. Partnerica treba leći na leđa i privući koljena prema prsima, što će partneru omogućiti penetraciju pod savršenim uglom.

Ako je potrebno, pod ženinu stražnjicu može se podmetnuti jastučić, što će olakšati penetraciju, zaključila je Amy Boyaijan.