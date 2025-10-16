Tajna savršene linije: Anđelice uoči revije vježbaju svaki dan, prestaju jesti krutu hranu...

Iza blještavila i glamura najiščekivanije modne revije na svijetu 'Victoria's Secret', kriju se mjeseci, pa čak i godine, spartanske discipline, napornih treninga i izuzetno strogog režima prehrane. Put do savršene figure za Victoria's Secret pistu popločan je odricanjima koja nadilaze uobičajene dijete. Otkrivamo što se zaista nalazi na jelovniku supermodela u tjednima i danima koji prethode spektaklu.

Temelj uspjeha: Cjelogodišnja disciplina

Prva i najvažnija tajna jest da tijelo za reviju nije rezultat kratkoročne, drastične dijete. Za većinu modela, poput Constance Jablonski, to je stil života.

- Ja sam model cijele godine, ovo nije jedina revija koju radim. Uvijek moram biti spremna - izjavila je jednom prilikom. To podrazumijeva uravnoteženu i čistu prehranu tijekom cijele godine, s fokusom na cjelovite namirnice i izbjegavanje prerađene hrane, šećera i alkohola.

Stella Maxwell naglašava važnost umjerenosti.

- Ne mislim da je dobro izbaciti bilo što 100% ili ići na neku ludu dijetu. Nikad nisam vjerovala u to - objasnila je. Ključ je u osluškivanju vlastitog tijela i kontroli porcija, što omogućuje dugoročnu održivost zdravih navika.

Anđeoski jelovnik

Iako se plan prehrane prilagođava svakom modelu individualno, postoje temeljna načela i namirnice koje čine okosnicu njihove prehrane, a koje je detaljno opisao i nutricionist dr. Charles Passler, poznat po radu s Bellom Hadid i Adrianom Limom.

Foto: Brendan McDermid

Proteini za građu

Proteini su ključni za izgradnju i održavanje vitkih, definiranih mišića. Modeli poput Lais Ribiero i Marthe Hunt uoči revije pojačavaju unos proteina. Njihov jelovnik se sastoji od nemasnog mesa poput piletine i ribe (posebno lososa), jaja te biljnih izvora kao što su mahunarke i proteinski prahovi. Doručak često uključuje jaja s avokadom i povrćem, dok su ručak i večera rezervirani za piletinu ili ribu uz obilje salate i povrća kuhanog na pari.

Zdrave masti za energiju i sjaj

Avokado, orašasti plodovi i maslinovo ulje nezaobilazan su dio prehrane. Ove namirnice osiguravaju energiju, potiču osjećaj sitosti i daju koži zdravi sjaj. Prema nekim izvorima, jedna od anđelica je mjesec dana prije revije jela čak tri avokada dnevno kako bi osigurala blistav ten i kosu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pametan odabir ugljikohidrata

Suprotno uvriježenom mišljenju, anđelice ne izbacuju ugljikohidrate u potpunosti. Oni su, kako objašnjava dr. Passler, "gorivo za mišiće" koje im omogućuje da odrade intenzivne treninge. Tajna je u odabiru. Umjesto bijelog kruha i tjestenine, biraju složene ugljikohidrate niskog glikemijskog indeksa poput kvinoje, slatkog krumpira i integralne riže. Modeli poput Jasmine Tookes i Josephine Skriver, koje vode zajednički Instagram profil posvećen wellnessu, često ističu kako im je zdjela s rižom i povrćem omiljeni obrok za oporavak nakon treninga.

Faza intenziviranja: Posljednji tjedni

Kako se revija približava, režim postaje još stroži. Treninzi se intenziviraju s tri na sedam puta tjedno, a prehrana se dodatno "čisti".

Bez grickalica: Dr. Passler savjetuje izbjegavanje grickanja između obroka. "Svaki put kad jedete, dajete priliku tijelu da podigne razinu šećera u krvi, stoga sam pobornik dva veća, uravnotežena obroka tijekom priprema."

Povremeni post: Neki modeli prakticiraju povremeni post (intermittent fasting) kako bi potaknuli tijelo da uđe u stanje sagorijevanja masti.

Eliminacija "neprijatelja": U posljednjem tjednu, treneri poput Stephena Pasterina savjetuju izbacivanje sve hrane koja može uzrokovati nadutost i zadržavanje vode. S jelovnika se miču teško probavljivo povrće poput kelja i brokule, ali i sol, jaja te sva pakirana hrana.

Ekstremni rituali neposredno prije piste

Najkontroverzniji dio priprema odvija se u posljednjih desetak dana i podsjeća na metode koje koriste bodybuilderi. Veteranka Adriana Lima otvoreno je govorila o svom ekstremnom planu.

Devet dana prije revije: Potpuno se izbacuje kruta hrana. Prehrana se sastoji isključivo od proteinskih shakeova (često s dodatkom jaja u prahu) i oko 3,5 litre vode dnevno.

Foto: Konstantin Postumitenko

Dva dana prije revije: Prekida se unos vode kako bi se tijelo "isušilo", a mišići postali maksimalno vidljivi. Pijenje vode se svodi na minimum.

Dvanaest sati prije revije: Na snagu stupa potpuni post – bez ikakve hrane i tekućine. "Bez tekućine se potpuno isušite. Ponekad samo od toga možete izgubiti do 3.6 kilograma, objasnila je Lima za The Telegraph.

Iako fascinantan, put do anđeoskog izgleda je ekstreman i provodi se pod strogim nadzorom tima nutricionista i trenera. To je režim dizajniran za vrhunske sportaše i modele čije je tijelo njihov instrument. On služi kao podsjetnik na nevjerojatnu predanost i rad koji stoje iza savršene iluzije s modne piste, ali i kao upozorenje da takve metode nisu preporučljive niti zdrave za prosječnu osobu bez stručnog vodstva.