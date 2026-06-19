Tajna savršene pizze nije u peći ili brašnu! Ključnu komponentu svi imamo, ali ju ne koristimo

Pizzerije ljubomorno čuvaju svoje recepte, a urbani mitovi, poput onog o "posebnoj njujorškoj vodi", samo dodatno kompliciraju stvari. No, što ako vam kažemo da je ključni sastojak za pizzu koja može parirati onoj iz najbolje pizzerije besplatan, svima dostupan i već ga imate u neograničenim količinama?

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Pokretanje videa... VIDEO Nori Šalša restoran inspiriran Američkom pizzom | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Profesionalni pekari i pizza-majstori znaju da se prava magija ne događa u pećnici, već puno prije. Ona se krije u nečemu što većina kućnih kuhara pokušava izbjeći: strpljenju. Najvažniji, a najčešće zanemaren sastojak za izvanredno tijesto za pizzu jest - vrijeme.

Foto: PROFIMEDIA

Zaboravite na brze recepte

Internet je preplavljen receptima koji obećavaju "pizzu za sat vremena". Iako zvuče primamljivo, oni su zapravo zamka koja vodi do prosječnog, često razočaravajućeg rezultata. Takva tijesta obično zahtijevaju ogromne količine kvasca kako bi se brzo digla, što rezultira korom koja ima zbijenu teksturu i dominantan, gotovo pivski okus kvasca. Jestivo je, ali nema onu dubinu, prozračnost i kompleksnost okusa koja odlikuje vrhunsku pizzu.

Stručnjaci se slažu da je upravo suprotan pristup ključan. Manje kvasca i neusporedivo više vremena. Jedna usporedba to najbolje ilustrira: tipičan brzi recept može koristiti gotovo pet puta više kvasca i fermentirati tijesto samo četiri sata na sobnoj temperaturi. S druge strane, tijesto profesionalne kvalitete fermentira čak 72 sata u hladnjaku. Razlika u vremenu fermentacije je nevjerojatnih 1.800 posto, i ta se razlika osjeti u svakom zalogaju.

Čarolija spore, hladne fermentacije

Što se točno događa tijekom ta tri dana dok tijesto "odmara" u hladnjaku? Događa se biokemijska čarolija. Hladna fermentacija proces je u kojem se aktivnost kvasca usporava, omogućujući enzimima u brašnu da rade svoj posao. Oni razgrađuju složene ugljikohidrate i proteine, stvarajući tako jednostavnije šećere i aminokiseline. Ti spojevi ne samo da služe kao hrana za kvasac, već i razvijaju duboke, složene arome koje je nemoguće postići na bilo koji drugi način.

Rezultat nije samo bolji okus. Tijekom spore fermentacije, glutenska mreža jača prirodno, bez potrebe za dugim i agresivnim miješenjem. Tijesto postaje jače, elastičnije i lakše za rukovanje. Kada ga konačno ispečete, takvo tijesto razvija laganu, prozračnu strukturu s velikim mjehurima zraka, hrskavu koricu s karakterističnim tamnim "leopardovim točkama" i savršeno žvakastu unutrašnjost.

Usporedimo li rezultate, razlike su očite:

Tijesto istog dana (2-4 sata):** Blag, kvasast okus. Zbijena i teška tekstura. Dobro za brzu večeru, ali daleko od savršenstva.

Tijesto od 24 sata:** Razvija se blaga kiselost i bolji okus. Tekstura je žvakastija, s nešto zračnih džepova. Dobar kompromis za vikend pizzu.

Tijesto od 72 sata:** Dubok, kompleksan i lagano kiselkast okus. Otvorena, prozračna struktura, korica je hrskava i lagana. Ovo je zlatni standard za sve koji žele postići izvanredne rezultate.

Kako ispravno "dozirati" vrijeme?

Primjena ovog "tajnog sastojka" zahtijeva planiranje, ali sam proces je iznenađujuće jednostavan i ne traži puno aktivnog rada. Temelji se na metodi koju je popularizirao Jim Lahey, poznatoj kao "tijesto bez miješenja", a koju su usavršili mnogi pizza entuzijasti poput Andrisa Lagsdina, izumitelja popularne čelične ploče za pečenje. Osnovni recept za tijesto koje fermentira 72 sata nevjerojatno je jednostavan.

Proces obično izgleda ovako: Prvo se pomiješaju brašno, sol, minimalna količina instant kvasca (često tek četvrtina čajne žličice na 500 grama brašna) i voda. Tijesto se samo kratko miješa rukama ili kuhačom, tek toliko da se svi sastojci sjedine. Nema potrebe za dugotrajnim miješenjem. Zatim se tijesto ostavi pokriveno na sobnoj temperaturi 24 sata. Nakon toga, premješta se u hladnjak na dodatnih 48 sati. Tamo se događa spora, hladna fermentacija koja razvija okus i strukturu. Tek nekoliko sati prije pečenja, tijesto se vadi iz hladnjaka, dijeli na kugle i ostavlja da se temperira, što ga čini opuštenim i lakim za razvlačenje.

Važno je naglasiti da je strpljenje ključno. Ako se tijesto opire razvlačenju, to je znak da mu treba još malo vremena da se opusti na sobnoj temperaturi. Preciznost je također bitna, stoga se preporučuje korištenje digitalne vage za mjerenje sastojaka u gramima. To osigurava dosljednost svaki put.



*uz korištenje AI-ja