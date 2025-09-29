Tajna urednih i zdravih noktiju: Evo kako njegovati kutikule

Ni najbolji lak za nokte ni najtrajniji gel ne mogu sakriti suhe i neuredne kutikule. Osim što služe kao prirodna barijera protiv bakterija i nečistoća, pravilno održavane kutikule ključ su urednog i zdravog izgleda noktiju. Upravo zato, njega kutikule postaje rutinski korak koji čini razliku između prosječne i besprijekorne manikure.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ovaj ritual možemo zapravo prakticirati svaki dan, više puta.

Prvi i najvažniji korak jest redovita hidratacija. Nakon temeljitog pranja ruku, kutikule zahtijevaju poseban tretman, odnosno mazanje kremom, uljem ili balzamom u sticku. Možete ga nositi u torbici ili držati pored kreveta. No, treba se sjetiti svako malo namazati kutikule formulom koja hidratizira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Nokti | Video: KanalRi

Redovito nanošenje kvalitetnih krema obogaćenih aktivnim sastojcima ne samo da njeguje kožu, već i kutikule, osobito tijekom noći kada tijelo prirodno ulazi u fazu regeneracije. U toj fazi osobito su učinkovite kreme s retinolom i intenzivnim hidratantnim kompleksima.

Povremeni ritual njege ruku, primjerice nakon opuštajuće nedjeljne rutine, pruža dodatnu obnovu i održava ruke u optimalnom stanju kroz cijeli tjedan. U rutinu je dobro uključiti i lak za učvršćivanje noktiju, koji daje njegovan, prirodan izgled.

Foto: Thinkstock

Njega kutikule, promatrana kao sastavni dio šire rutine, zapravo je temelj estetike noktiju. Redovitost i pravilna njega čine da nokti izgledaju uredno, zdravo i profinjeno, poput nenametljive, ali besprijekorne luksuzne geste.

Kad dođu hladniji dani, bitno je redovito njegovati kutikulu, kako se ni pucala i ugrozila zdravlje ruku.