Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
LIJEPE RUKE

Tajna urednih i zdravih noktiju: Evo kako njegovati kutikule

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Tajna urednih i zdravih noktiju: Evo kako njegovati kutikule
Foto: DREAMSTIME

Prvi i najvažniji korak jest redovita hidratacija. Nakon temeljitog pranja ruku, kutikule zahtijevaju poseban tretman, odnosno mazanje kremom, uljem ili balzamom u sticku

Ni najbolji lak za nokte ni najtrajniji gel ne mogu sakriti suhe i neuredne kutikule. Osim što služe kao prirodna barijera protiv bakterija i nečistoća, pravilno održavane kutikule ključ su urednog i zdravog izgleda noktiju. Upravo zato, njega kutikule postaje rutinski korak koji čini razliku između prosječne i besprijekorne manikure. 

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ovaj ritual možemo zapravo prakticirati svaki dan, više puta.

Prvi i najvažniji korak jest redovita hidratacija. Nakon temeljitog pranja ruku, kutikule zahtijevaju poseban tretman, odnosno mazanje kremom, uljem ili balzamom u sticku. Možete ga nositi u torbici ili držati pored kreveta. No, treba se sjetiti svako malo namazati kutikule formulom koja hidratizira.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nokti 01:04
Nokti | Video: KanalRi

Redovito nanošenje kvalitetnih krema obogaćenih aktivnim sastojcima ne samo da njeguje kožu, već i kutikule, osobito tijekom noći kada tijelo prirodno ulazi u fazu regeneracije. U toj fazi osobito su učinkovite kreme s retinolom i intenzivnim hidratantnim kompleksima.

'UNAKAZILA ME!' Horori iz salona za uljepšavanje koji će vas ostaviti bez riječi...
Horori iz salona za uljepšavanje koji će vas ostaviti bez riječi...

Povremeni ritual njege ruku, primjerice nakon opuštajuće nedjeljne rutine, pruža dodatnu obnovu i održava ruke u optimalnom stanju kroz cijeli tjedan. U rutinu je dobro uključiti i lak za učvršćivanje noktiju, koji daje njegovan, prirodan izgled. 

Thinkstock
Foto: Thinkstock

Njega kutikule, promatrana kao sastavni dio šire rutine, zapravo je temelj estetike noktiju. Redovitost i pravilna njega čine da nokti izgledaju uredno, zdravo i profinjeno, poput nenametljive, ali besprijekorne luksuzne geste.

HRANA KAO NEPRIJATELJ Zbog ove hrane izgledate starije - evo koje su bolje alternative
Zbog ove hrane izgledate starije - evo koje su bolje alternative

Kad dođu hladniji dani, bitno je redovito njegovati kutikulu, kako se ni pucala i ugrozila zdravlje ruku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. rujna: Riba želi romantiku i nježnost, Lavovi se zaljubljuju...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. rujna: Riba želi romantiku i nježnost, Lavovi se zaljubljuju...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 29. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su znakovi Zodijaka koji najviše psuju - Tko je pristojan, a tko psuje kao kočijaš
JEZIK BRŽI OD PAMETI

Ovo su znakovi Zodijaka koji najviše psuju - Tko je pristojan, a tko psuje kao kočijaš

Svi poznajemo barem jednu osobu čiji je vokabular toliko šarolik da se čini kako komunicira gotovo isključivo psovkama. Iako se sklonost psovanju često veže uz odgoj i okolinu, astrologija sugerira da su neki takvi zbog svoje prirode
Potrošila je više od milijun eura na izgled, ali kaže da joj se najviše isplatilo prestati piti
PREOBRAZBA

Potrošila je više od milijun eura na izgled, ali kaže da joj se najviše isplatilo prestati piti

Klara Lima (34) svojim tijelom nakon brojnih operacija privlači pažnju, ali inzistira na tome da je odricanje od alkohola zaslužno za njezin sjaj.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025