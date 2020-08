Tajni jezik ljubavi: Kako nam to beba žele poručiti 'volim te'

Vrištanje i plač možda nisu najtoplije ‘volim te’, no beba radi upravo to jer osjeća da je ljubav roditelja bezuvjetna. Ljubav pokazuje i oponašanjem vašeg ponašanja...

<p>Ma vidi je, pravi mali anđeo, a već minutu poslije “anđeo” priredi ispad. Bebe vole testirati dokud mogu ići, i to samo s ljudima koje vole i kojima vjeruju. Vrištanje, protestiranje i plač nisu najtopliji načini iskazivanja ljubavi, ali vaša beba radi upravo to - jer osjeća da je volite bez obzira na sve. </p><p>No “volim te” beba puno ljepše govori nakon što ste bili odsutni nekoliko sati ili čak minuta. Izraz veselja na licu uz skakanje, meškoljenje i vesele povike nije samo sladak nego je i znak duboke povezanosti. Pokazujući uzbuđenje što ste se vratili, beba vam pokazuje koliko vas voli. No zbog istog razloga se djeca mogu već između prve i treće godine i poprilično uzrujati kad odete.</p><p>Također, bebe poput odraslih oponašaju ljude koje vole. Počne li vas beba oponašati, bilo da vuče torbu po sobi ili tepa lutki, pokazuje vam koliko vam se divi.</p><h2>Beba vas obasipa brojnim pusama</h2><p>Oko prve godine dijete će vas možda početi ljubiti, pa očekujte puno vlažnih i nespretnih poljubaca. Vaša beba je pratila kako joj iskazujete nježnost. Budući da uči na fizičkim dodirima, želi i vama činiti isto.</p><h2>Ruke u zrak jer me voliš</h2><p>Kratki osmijesi novorođenčadi znače da se instinktivno vežu uz roditelje, pokazuju istraživanja. Uz to će beba već nakon šest mjeseci početi dizati ruke tražeći da je podignete u naručje jer to obožava. Tako će tjelesnim pokretima pokazati koliko vam već vjeruje i koliko vas voli.</p><h2>Proučavaju kako izgleda sigurnost</h2><p>Od rođenja dijete može prepoznati majčino lice, glas i miris. Zvukove i mirise kojima vjeruje povezuje s onim što vidi. Zato proučava vaše lice jer ga želi zapamtiti, pa se trudi naučiti kako sigurnost i ljubav izgledaju.</p>