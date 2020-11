Tajni trik u koji se vrtlari kunu: Ovako se drvce neće osušiti...

Kad je svježe izgleda prekrasno i divno miriši, pa nije ni čudno da je božićno drvce za mnoge najveći simbol blagdana. Ipak, prerano sušenje izvor je brojnih frustracija, a vrtlari imaju zanimljiv lijek za to

<p>Ove godine pravi je trend kupiti i ukrasiti božićno drvce ranije - što i ne čudi jer su mnogi poželjeli pronaći malo radosti u blagdanskom raspoloženju nakon teške, pandemijske godine. No, što se ranije drvce odreže te postavi na suhe i tople uvjete naših domova, veći je rizik da će ranije propasti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Oprez s umjetnim snijegom</strong></p><p>Stručnjaci iz centra HanleysGarden i božićne trgovine u Corku u Irskoj otkrili su što biste trebali raditi kako bi vaše drvce izgledalo svježe kao kad ste ga kupili te takvo ostati punih mjesec dana.</p><p>Održavanje stabla svježim i vlažnim tijekom cijele blagdanske sezone može biti malo nezgodno, no ne i iz njihov 'tajnu recept', prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/stop-your-christmas-tree-wilting-23088634">Mirror.</a></p><p>Za to vam treba samo jedan sastojak - slatko gazirano piće 7up. Da, dobro ste čuli.</p><p>Osim svakodnevnog provjeravanja razine vode vašeg stabla kako biste bili sigurni da je u podnožju stabla dva centimetra vode, stručnjaci iz Vrtnog centra Hanleys i Božićne trgovine u Corku u Irskoj kažu da biste ga trebali zalijevati sa 7Up-om.</p><p>Gazirani napitak od limuna i limete ključ je hidratiziranog stabla - točnije tri dijela vode i jedan dio 7Up-a. Objašnjavajući metodu koja stoji iza trika, vrtlari su rekli da će šećer u 7Up-u pomoći hraniti drvo i održavati ga svježim i dulje na životu.</p><h2>Živo božićno drvce u posudi</h2><p>Božićno drvce u posudi trebalo bi biti zdravo i dobro razvijeno. Uspijete li, provjerite korijen. Ako je smreka ili jela neposredno prije prodaje izvađena iz zemlje i ugurana u lonac, vidjet ćete samo snažno glavno korijenje, a sitnog, vlaknastog korijenja bit će vrlo malo. Takvo se drvce može osušiti nakon što ga posadite. </p><p>Također, ne pretjerujte u veličini. Želite li zadržati drvce u posudi do sljedećeg Božića (a možda i više godina), birajte patuljaste, spororastuće sorte četinjača. Naime, većina crnogoričnih stabala brzo raste, pa može prerasti posudu, a čak i zasjeniti vrt ako ih ondje posadite. </p><p>Živo drvce u posudi preporučljivo je prije unošenja u kuću nekoliko dana držati u negrijanoj garaži, zimskom vrtu ili sličnome mjestu da se privikne na promjenu temperature. Na sličnome mjestu bi trebala stajati i nakon blagdana, prije sadnje u vrtu. U kući drvce ne bi trebalo stajati dulje od desetak dana, a najbolje ga je smjestiti dalje od izvora topline (idealna temperatura je 15-18 stupnjeva).</p><p>Izložena visokoj temperaturi, biljka bi mogla prekinuti period mirovanja i pustiti nove izbojke koji će se lako smrznuti nakon iznošenja van. Svaki dan je potrebno provjeravati vlažnost supstrata u posudi. On se ne smije osušiti, ali ni biti previše vlažan. Namjeravate li drvce posaditi u vrtu, pokušajte iskoristiti toplije dane kad tlo nije smrznuto kako biste iskopali rupu i zemlju prenijeli na toplije mjesto. Tako vas smrznuto tlo neće prisiliti da sa sadnjom čekate do proljeća. Ako padne snijeg ili tlo bude smrznuto, lonac omotajte kartonom ili jutenom vrećom, iznesite ga na zaštićenu terasu ili balkon, u hladno spremište ili garažu u kojima može nekoliko tjedana pričekati povoljnije uvjete. </p>