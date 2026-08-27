Tajno šumsko društvo: Djeca u Zagrebu istražuju prirodu i uče na zabavan način

Djecu je teško odvojiti od tableta ili mobitela ako im ne ponudimo jednako privlačne aktivnosti, što je s obzirom na to kako je digitalni svijet osmišljen, izniman izazov. Za djecu predškolske i rane školske dobi ključno je učenje kroz pokret, koje obuhvaća motorički i perceptivni razvoj. Najbolje uče kroz igru, u interakciji s vršnjacima, istražujući svijet koji ih okružuje. Ima li boljeg mjesta za takvo istraživanje od tajanstvenog svijeta prirode? Već sam naziv Tajno šumsko društvo plijeni pozornost i budi znatiželju. Što se krije iza tog naziva radionica za najmlađe, saznat ćemo od multimedijalne umjetnice i voditeljice radionica Ane Zubak koja je za svoj angažman dobila i priznanje „Montessori Global Education Awards for Impact and Change“.

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Tajno šumsko društvo je program kreativnih i interdisciplinarnih radionica u prirodi za djecu od 4 do 10 godina kojeg ste pokrenuli u vrijeme pandemije i potresa. U Vašim radionicama uspješno ste povezali slobodnu igru u prirodi, istraživanje, učenje i umjetnost. Koja je tajna Vaših radionica?

Foto: Martina Movrić

Ana Zubak

Mislim da je najveća tajna u tome što djeci ne pokušavam stalno nešto dati, objasniti, ili proizvesti određeni rezultat. Pruža im se prostor. Prostor da promatraju, istražuju, pogriješe, pokušaju ponovno, izmisle vlastitu igru i slijede ono što ih u tom trenutku zanima.

Tajno šumsko društvo nastalo je vrlo spontano, tijekom pandemije i potresa, kroz svakodnevne šetnje šumom s mojom kćeri. Tada sam osvijestila koliko je priroda bogato okruženje za učenje i koliko malo toga moramo sami „proizvesti“ da bismo djeci ponudili kvalitetno iskustvo. Šuma već postoji kao ogroman, multisenzorički prostor za istraživanje.

Zato naše radionice nikada nisu samo radionice o prirodi. Priroda je polazište iz kojeg možemo otići u umjetnost, ekologiju, botaniku, priču, pokret, znanost ili jednostavno u slobodnu igru. Djeca u svemu tome istovremeno istražuju svijet oko sebe, ali i sebe.

Važan mi je i odnos koji se kroz vrijeme gradi – prema prirodi, ali i međusobno. Hodamo kroz sva godišnja doba, pa nam je nekad pretoplo, nekad hladno, ponekad nas iznenadi neka nova situacija. Sve to postaje dio naših zajedničkih iskustava i uspomena.

Mislim da je važno da djeca kroz taj proces počnu osjećati da nisu samo promatrači prirode, nego njezin dio. Sve u prirodi ima svoj ritam i stalno se mijenja, baš kao i mi. Možda je upravo to jedna od najvažnijih stvari koje iz šume možemo ponijeti sa sobom.

U fokusu Vam je ekologija. U Vašim radionicama koristite se održivim materijalima koje pronađete u prirodi. Kako djeca prihvaćaju igru s kestenima, lišćem, šibama, kamenčićima i sličnim materijalom?

Foto: Darko Mareš

U prirodi gotovo sve može postati dio igre, ali važno je prepoznati razliku između onoga što je tu da promatramo i onoga što možemo uzeti i koristiti za igru. I to je također dio odnosa prema prirodi.

Mislim da je ekološka svijest najučinkovitija kada proizlazi iz odnosa, a ne iz poučavanja. Ako dijete upozna jedno stablo, promatra ga kroz godišnja doba, zna kako izgleda njegova kora, što se događa s njegovim lišćem i tko u njemu ili oko njega živi, ono prema tom stablu više ne može imati potpuno indiferentan odnos.

Zato mi je važno da hodamo istim stazama kroz sva godišnja doba. Djeca tako počinju primjećivati promjene koje bi inače možda prošle nezapaženo. Ne moramo im svaki put ponuditi nešto novo i uzbudljivo. Ponekad je dovoljno vratiti se na isto mjesto i vidjeti što se u međuvremenu promijenilo.

Mislim da stvarna briga za prirodu počinje onda kada je počnemo primjećivati i doživljavati kao važan dio vlastitog svijeta.

Kako kroz promatranje biljaka i životinja kod predškolaca potičete razvoj senzorne integracije i fine motorike?

Foto: Darko Mareš

To zapravo nije primarni cilj radionica, ali je jedna od lijepih stvari koje se događaju gotovo spontano kada djeci omogućimo dovoljno vremena i prostora u prirodi.

Priroda je ogroman senzorni laboratorij. Dijete stalno dobiva različite podražaje – od teksture kore, lišća, zemlje i kamenja, mirisa i zvukova do promjena temperature, svjetla i sjene te različitih površina po kojima hoda. Kroz sve to svijet upoznaje vlastitim tijelom, a istovremeno osluškuje i samo sebe. Hodanje po neravnom terenu, preskakanje korijena, penjanje, čučanje, saginjanje i provlačenje događaju se prirodno, bez toga da mi od njih radimo posebne vježbe. Jednako mi je važno što djeca pritom stalno donose male odluke i procjenjuju vlastite mogućnosti – „mogu li se popeti, gdje mogu stati, trebam li pomoć ili mogu pokušati sam“.

Mislim da je upravo to jedna od vrijednosti boravka u prirodi. Kada djeca imaju dovoljno prostora da se kreću, ali i da stanu, promatraju i sama procijene što mogu, postupno razvijaju osjećaj vlastitih mogućnosti. Iz toga dolaze i samopouzdanje, sigurnost i sposobnost usmjeravanja pažnje.

Budući da se djeca predškolske dobi lakše izražavaju crtežom nego riječima, na koji način im umjetnički mediji na radionicama pomažu u oblikovanju i artikulaciji vlastitih doživljaja? Kako se njihovi dojmovi iz prirode pretvaraju u likovni rad?

Foto: Darko Mareš

Umjetnost je djeci prirodan jezik. Ona ne traži od njih da odmah znaju objasniti što osjećaju ili što su doživjela, nego im omogućuje da to pokažu, istraže i izraze na svoj način. Ono što djeci ponavljam kao pokvarena ploča jest da nema pogreške, postoje samo različiti procesi dolaska do nečega. Važno mi je da se oslobode, istražuju mogućnosti različitih materijala, isprobavaju najrazličitije ideje, igraju se i istinski uživaju u procesu stvaranja, a ne nužno u rezultatu.

Zanimljivo mi je što se ono što dožive u prirodi ne mora nužno pojaviti u radu kao doslovan prikaz onoga što su vidjeli. Ponekad dijete kroz materijal ponovno istražuje nešto što je doživjelo u prirodi, samo na neki sasvim svoj način. Zato mi je rezultat zapravo najmanje važan. Važnije mi je da djeca imaju slobodu pokušavati bez straha da će nešto napraviti „krivo“. Voljela bih da kroz vrijeme provedeno u Tajnom šumskom društvu iskuse da stvaranje nije natjecanje i da nije važno je li njihov rad bolji od nečijeg drugog. Važno je da je njihov.

Kakve reakcije i povratne informacije dobivate od roditelja – primjećujete li da djeca iskustva i ekološke navike usvojene na radionicama počinju primjenjivati i u svakodnevnom životu?

Foto: Darko Mareš

Upravo su mi takve povratne informacije možda najdraže jer pokazuju da radionica ne završava našim odlaskom iz šume. Roditelji često primijete da djeca počinju više promatrati prirodu, zanimati se za biljke i životinje, skupljati prirodne materijale, a ponekad počnu i roditelje učiti svemu što smo zajedno naučili. To mi je posebno drago jer pokazuje da se ne radi samo o onome što dijete nauči na jednoj radionici, nego o odnosu koji se postupno razvija prema svijetu koji ga okružuje.

Vjerujem da je ovo što radimo sjeme za duge staze. Možda ne možemo odmah vidjeti što će iz tog sjemena izrasti, ali ako dijete odmalena nauči promatrati, biti znatiželjno, brinuti o onome što ga okružuje i osjećati da je dio tog svijeta, vjerujem da smo napravili nešto važno.

To je uostalom i suština Tajnog šumskog društva od početka. Želim aktivno sudjelovati u stvaranju društva koje će biti pažljivije prema svijetu koji smo naslijedili i koji ostavljamo iza sebe.

Na koji način kroz ove radionice edukativno djelujete i na same roditelje, potičući ih da više vremena provode s djecom u prirodi, što dalje od ekrana?

Foto: Ivana Lemo

Mislim da roditelje nije potrebno dodatno opterećivati još jednim popisom onoga što bi trebali raditi. Kao roditelj i sama znam koliko danas ima informacija, savjeta i očekivanja, a koliko malo konkretne podrške. Zato mi nije cilj roditeljima govoriti što bi još trebali napraviti za svoju djecu, nego im pokazati koliko toga već imamo oko sebe.

Digitalni svijet je dio našeg života i djeca će odrastati uz tehnologiju, to je neizbježno. Problem nastaje kada ekran postane gotovo jedini prostor zabave, istraživanja i komunikacije. Ne mislim da djeci treba samo nešto oduzeti, nego im ponuditi iskustva koja ekran jednostavno ne može zamijeniti – povezivanje s prirodom i onu nevjerojatnu dječju radost kada u njoj nešto sami otkriju.

Zato ni boravak u prirodi ne želim pretvoriti u još jedan roditeljski zadatak. Za kvalitetno vrijeme s djetetom nije potrebno organizirati spektakularan izlet, imati poseban plan, ili kupiti posebnu opremu. Dovoljno je izaći van, pustiti dijete da nas vodi svojim tempom i svojim interesima i biti stvarno prisutan.

Mislim da bi nam svima dobro došlo da se ponekad vratimo na dječje postavke – na znatiželju, sporost i sposobnost da se iskreno zainteresiramo za nešto sasvim malo.

Naravno, mislim da odgovornost nije samo na roditeljima. Podrška mora doći i na razini društva i države. Trebamo ozbiljnije razgovarati o tome koliko djeca danas imaju pristup ekranima i društvenim mrežama i gdje kao društvo trebamo postaviti jasne granice. Mi kao roditelji nekim stvarima moramo moći jasno reći „ne“, ali trebamo i okruženje koje će nam u tome pomoći.

Koliko dugo traje jedna radionica i koje su lokacije okupljanja u Zagrebu?

Trajanje ovisi o programu i dobi djece, ali radionice su zamišljene tako da djeca imaju dovoljno vremena za ulazak u ritam prirode, istraživanje i stvaranje. Priroda nema ritam školskog sata, pa mi je jedan od najvećih izazova osmisliti svaku radionicu tako da teče bez pritiska da moramo skakati s jedne aktivnosti na drugu, ili žuriti na povratku. Ako dijete upravo promatra nešto zanimljivo, ne želim ga prekinuti. Baš suprotno, nekad upravo u takvim trenucima djeci dam priliku da preuzmu vodstvo i s drugima podijele svoje otkriće.

Radionice se održavaju na različitim lokacijama u zagrebačkim šumama. Lokaciju biram i prema temi radionice, ali mi je važno da su lokacije pristupačne svim roditeljima, bez obzira na to koriste li osobni ili javni prijevoz. To je jedna od stvari koja me od početka posebno fascinirala kod Zagreba – koliko prirode zapravo imamo nadohvat ruke.

Ova sezona bit će ipak posebno izazovna zbog teško stradalih šuma u velikom nevremenu koje je pogodilo Zagreb. Morat ćemo se prilagoditi novim okolnostima, ali upravo me to ponovno podsjeća koliko je važno da djeca te šume upoznaju i razviju odnos prema njima.

Kako roditelji mogu prijaviti djecu na radionice?

Foto: Martina Movrić

Najjednostavnije je pratiti objave o terminima i programima Tajnog šumskog društva na društvenim mrežama i web stranici, ili se javiti putem e-maila.

Budući da radim s malim grupama, broj mjesta je uvijek ograničen. Takav način rada omogućuje mi da zaista vidim svako dijete, pratim njegove interese i ostavim dovoljno prostora za samostalno istraživanje.

Kada biste mogli jednu stvar iz filozofije Tajnog šumskog društva prenijeti i na druge ljude, što bi to bilo?

Vjerojatno to da ne moramo uvijek biti korak ispred djece. Treba nam više ljudi koji znaju stvoriti sigurno okruženje, postaviti dobro pitanje, prepoznati dječju znatiželju i onda se maknuti korak unatrag. Ne moramo djeci stalno nešto pokazivati i objašnjavati. Ponekad je dovoljno biti s njima i zajedno gledati što nam svijet ima za pokazati, a ponekad čak i naučiti nešto od njih.

