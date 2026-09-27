Talijanski kuhari otkrili kako odabrati kvalitetnu tjesteninu

Varate se ako mislite da je svaka tjestenina ista. Vrhunski kuhari tvrde da nije ni izbliza tako. A ima li sva tjestenina ima isti okus? Talijanski chefovi objasnili su za Huffposst zašto tjestenina dolazi u različitim varijantama i kako to utječe na okus. Također, preporučili su svoje omiljene marke tjestenine.

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Što čini tjesteninu dobrom?

- Tjestenina dolazi u raznim oblicima jer je to tradicija svakog dijela Italije, a i zbog umaka koji ide uz tjesteninu - rekla je za HuffPost Paola Da Re, osnivačica i kuharica Pasta Sisters.

PJ Monte, kulinarski i kreativni direktor Monte'sa u Manoru, obiteljskog talijanskog restorana u Montauku u New Yorku, naglasio je važnost odabira tjestenine napravljene od visokokvalitetnog brašna poput durum griza. Neke marke tjestenine sadrže više od 10 sastojaka.

Foto: DREAMSTIME

- Razlog zašto su ti popisi sastojaka tako dugi je taj što koriste brašno niske kvalitete i moraju uvoditi obogaćene hranjive tvari - pojasnio je.

Osim brašna, treba uzeti u obzir i način na koji se tjestenina proizvodi. Neke tvrtke koriste tradicionalne brončane kalupe za izradu i rezanje tjestenine u željeni oblik. U usporedbi s teflonskim ili plastičnim kalupima, taj proce traje dulje i rezultira tjesteninom s više teksture. Možete ju prepoznati po bijelim mrljama i hrapavom izgledu.

- Kada koristimo tjesteninu više kvalitete u umaku, poput carbonare, umak će se puno bolje obložiti i povezati s tjesteninom - rekao je Vincent DelGiudice, tvorac Always From Scratch, bloga o hrani s talijanskim receptima.

Neke tvrtke brzo suše tjesteninu na visokoj temperaturi. Možete ju prepoznati jer je obično glađa, a boja je žuća i intenzivnija. Alternativno, tjestenina se brzo zamrzava kako bi ostala svježa bez upotrebe konzervansa. Brzo zamrzavanje sprječava stvaranje kristala, što mijenja okus tjestenine.

- Definitivno bih predložila posjet odjelu sa zamrzivačima , jer tamo ima nekih stvarno dobrih proizvoda.“ Bez obzira odaberete li suhu ili smrznutu tjesteninu, rezanci dulje ostaju svježi, a ima i manje otpada od hrane.

Tjestenine koje biraju

Za razliku od drugih marki koje sadrže jaja, Rummo tjestenina se radi samo s brašnom i vodom, što ga čini dobrim izborom ako ste vegan ili imate alergiju na jaja. Još jedna prednost je što njihovi rezanci ostaju al dente jer ova marka koristi visokokvalitetno brašno te vrijeme i temperaturu sušenja prilagođene svakoj vrsti tjestenine.

Ravneš: Sven Perec bavi se proizvodnjom tjestenine od batata | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva

- Tim se postupkom uklanja višak vode i zadržava okus. Zatim tjestenina prolazi kroz fazu testiranja pomoću instrumenta koji se zove dinamometar, a koji replicira zalogaj. Rezultat je tjestenina koja ostaje čvrsta čak i ako je prekuhate - rekla je Da Re.

Što se tiče jedne od najraširenijih marki, Barille, stručnjaci preporučuju njihovu liniju Al Bronzo. U proizvodnji se koriste tradicionalne metode oblikovanja pomoću brončanih kalupa i sporog sušenja, te je izvrstan izbor za kućnu pripremu jednostavnih i ukusnih jela.

Monte ima pravilo za kupnju tjestenine koje glasi: "Ako ima više od dva ili tri sastojka, vratite je na policu“.

Njegova su preferencija talijanski izvozni brendovi poput Setaro, Faella, Di Martino ili Martelli. Riječ je o tradiciji i tjestenini koja se smije proizvoditi samo u Italiji pa su i nešto skuplje i teže dostupne. Osim tih brendova, kaže Monte, sve dok se provjeravaju glavne točke, a to su dva sastojka, ekstrudirana bronca, sporo sušena i idealno organska, trebali biste biti u redu. Dostupniji primjer je Garofalo tjestenina.

- Za vrhunsku opciju volim Pastificio Mancini, a za široko dostupnu opciju u trgovinama, De Cecco je izvrstan izbor - rekao je Domenico Tolomeo, korporativni kuhar Orlando Foodsa. Obje marke koriste jednostavne sastojke i tradicionalne brončane ekstrudere. Rezultat je jelo u kojem umak lagano prekriva rezance zadržavajući teksturu tjestenine.

Foto: DREAMSTIME

Tolomeo je rekao da je najbolja sušena tjestenina napravljena od krupice od durum pšenice i vode. Visokokvalitetni griz daje tjestenini zlatnu boju, bogat okus i sposobnost kuhanja do prave al dente teksture

DelGiudice traži tjesteninu koja je 100% durum griz, brončano rezana i sporo sušena.

- Dobar primjer je Rummo. Možda je malo skuplji, ali mislim da je vrijedan toga zbog okusa i teksture. Ako se na etiketi ne spominje proces proizvodnje, predlaže da potražite bijelu prašinu na tjestenini ili grubu teksturu. To je obično dobar znak da je brončano izrezan i da će dobro upiti umak - savjetuje DelGiudice.